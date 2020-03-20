Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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На Манежной площади в Москве убрали временный памятник Жукову

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Памятник Жукову увезли с Манежной площади для реставрации ко Дню Победы

ТАСС09:48

Отреставрированный памятник Жукову вернут на Манежную площадь к 9 мая

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Памятник Жукову увезли из центра Москвы

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В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости09:17

РВИО готово оказать помощь в реставрации памятника маршалу Жукову на Манежной площади

Агентство Москвавчера в 09:31

Памятник Жукову увезли с Манежной площади для реставрации

Вечерняя Москва10:31
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Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
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Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
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