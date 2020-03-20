Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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В Москве демонтировали временную копию памятника маршалу Жукову

РИАМО11:19

Памятник Жукову увезли с Манежной площади для реставрации ко Дню Победы

ТАСС09:48

РВИО готово оказать помощь в реставрации памятника маршалу Жукову на Манежной площади

Агентство Москвавчера в 09:31

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости09:17

Названа причина демонтажа временного памятника Жукову в Москве

Газета.Ru09:32

Памятник Жукову увезли с Манежной площади для реставрации

Вечерняя Москва10:31

Отреставрированный памятник Жукову вернут на Манежную площадь к 9 мая

Интерфаксвчера в 07:40
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Футбол

Сусо: «Этот перерыв очень вреден для всех нас»

Нападающий "Севильи" Сусо поделился мнением о приостановке чемпионата Испании из-за эпидемии коронавируса.
Soccer.ru 05:36
Общество

В Китае начались испытания вакцины против коронавируса на добровольцах

СМИ сообщили о начале испытаний вакцины против коронавируса в Китае, испытания носят самый масштабный характер.
ToDay News Ufa 08:52
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
ТАСС 09:24
Футбол

Погба поздравил Кокорина с днём рождения

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего «Зенита», выступающего в «Сочи» на правах аренды, Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 29 лет.
Евро-футбол.ру 19 марта в 10:21
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Политика

Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
RT на русском 11:37
Общество

Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве

Восемь пациентов, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве.
Вечерняя Москва 04:21
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Культура

Театр на Васильевском покажет новый спектакль в онлайн-трансляции

В прямой трансляции зрителям представят премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь", поставленную по комедии Шекспира.
Online47.ru 08:56
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru 10:31
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Общество

Росавиация озвучила планы по вывозу россиян

Ростуризм прорабатывает вопросы спецрейсов из Марокко и Филиппин. Вывозные рейсы Azur air могут быть организованы уже 25 марта.
Вести.Ru 11:18
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 19 марта в 07:37
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable

Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
REGNUM вчера в 03:02
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

Soccer.ru вчера в 15:02
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Здоровье

Доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей

Доктор Евгений Комаровский, следящий за проблемой, в своем Instagram рассказал о симптомах заболевания у детей.
Актуальные Новости 04:56
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 19 марта в 07:03
Общество

Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

РИА Новости 11:22
Происшествия

Коронавирус у студента НГУ не подтвердился

У студента, из-за которого на карантин закрыли девятое общежитие НГУ, Covid-19 не обнаружили.
НДН.инфо 10:13
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Общество

В Финляндии от коронавируса умер первый человек

21 марта в Финляндии скончался первый инфицированный коронавирусом человек.
МонаВиста 11:26
Общество

Русская колбаса вызвала восхищение у японского диетолога

Диетолог из Японии Маюко Имаидзуми выразила восхищение полукопченой колбасой, приготовленной по русскому рецепту.
Pravda.Ru 09:39
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус вчера в 13:56
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru 09:27
Шоу-бизнес

Обряд уничтожения коронавируса провели дети Пугачевой и Галкина

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой провели обряд против коронавируса Как видно на видеозаписи, опубликованной на личной инстаграм – странице популярного юмориста, Лиза и Гарри, пытаются изгнать болезнь с помощью «магического ритуала» «Раз, два, три, коронавирус, уйди», – приговаривают брат и сестра.
КМВ Новости 03:18
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