Количество задержанных по подозрению в перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы достигло девяти человек. Как уточняет ТАСС, в числе задержанных один раненый. Следователи выясняют роль каждого из задержанных.

В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»

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