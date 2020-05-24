Происшествия
Российская газетаВ Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»
Количество задержанных по подозрению в перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы достигло девяти человек. Как уточняет ТАСС, в числе задержанных один раненый. Следователи выясняют роль каждого из задержанных.
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Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости 18:34
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей вчера в 09:15
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Авто
Названы пять лучших компактных кроссоверов этого года в России
Редакция CarsWeek.ru составила список из пяти самых лучших компактных кроссоверов на российском рынке в 2020 году.
iReactor 08:16
Здоровье
Ещё 90 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
В Свердловской области за сутки ещё 90 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 04:04
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Общество
Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой
Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
ANNA-News 12:04
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
Авто
Geely в 2020 году привезет в Россию новый кроссовер FY-11
Компания Geely начнет продажи в России купе-кроссовера FY-11 до конца нынешнего года, сообщил порталу Autonews.ru представитель китайского бренда.
Автостат 22 мая в 06:25
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Кино
Версия «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера выйдет в 2021 году
Режиссер Зак Снайдер подтвердил, что его версия «Лиги Справедливости» выйдет на HBO Max в 2021 году.
Gazeta.SPb вчера в 10:06
Экономика
Банки получили новые основания для блокировки счетов
Как подчёркивают в ведомстве, новые положения разработаны в соответствии с рекомендациями международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Цензуры.Нет 22 мая в 10:09
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Кузбасс продлил режим повышенной готовности
Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
71-летняя Людмила Поргина, как и многие звезды шоу-бизнеса, столкнулась с безденежьем во время пандемии коронавируса.
StarHit.ru 21:30
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Футбол
Правительство МО отклонило предложения по финансированию ФК «Химки»
Правительство Московской области отказалось от двух предложений по финансированию футбольного клуба "Химки" в случае их участия в чемпионате России в новом сезоне.
МК-Спорт 13:05
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Peterburg2.ru 22 мая в 14:51
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
Мотор, разработанный в 1967 году немецким инженером Феликсом Ванкелем и позаимствованный АвтоВАЗом, генерировал отдачу в 140 л. с. и позволял «семерке» разгоняться до 100 км в час всего за 9 секунд, что в те ходы было практически рекордным показателем.
Letnews.ru 10:37
Общество
Режим самоизоляции отменили? Фоторепортаж из центра города, где гуляют толпы горожан без масок
Кажется, самоизоляция в Екатеринбурге сама себя изжила. Сегодня сотни горожан вышли на улицы города — компании, семьи, влюбленные парочки.
Екатеринбург Онлайн 10:45
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса
За сутки в Бурятии зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 1254 человека, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости 22:15