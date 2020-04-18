Коронавирус
РИА НовостиВ Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
По словам чиновника, число выявленных случаев заражения увеличивается преимущественно за счет бессимптомных носителей. Сейчас в столице проводят около 18 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
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ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
Игромания.ру 15:41
Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей вчера в 08:58
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru 13:04
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить Ирану аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп в рамках конференции в Белом доме в субботу заявил, что, если Иран захочет, США смогут предоставить ему аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РИА Новости 20:27
Политика
Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Общество
Нетаньяху объявил о начале выхода Израиля из карантина
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале выхода страны из карантина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:26
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Здоровье
Из Могойтуйского района вывезли в Читу 13 больных коронавирусом
Четырьмя медицинскими бригадами 16 апреля из Могойтуйского района в Читу вывезены 13 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец Чита 16 апреля в 10:29
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Здоровье
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
В целом эксперты уверены, введенные в России меры по борьбе с коронавирусом адекватны.
Известия 19:35
Спорт
Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Газета.Ru 05:23
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Политика
Трамп пообещал найти лучшее применение деньгам для ВОЗ
Президент США Дональд Трамп 18 апреля заявил, что страна ищет лучшее применение тем деньгам, которые обычно уходят на взнос для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия 19:50
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Игры
Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля. Игра попадет в Xbox Game Pass
Cyber.sports.ru вчера в 11:56
Общество
Найден способ снизить стоимость космических пусков с Восточного
Ранее сообщалось, что испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" состоятся при запуске метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3 с космодрома Восточный в 2021 году.
РИА Новости 20:36
Религия
В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций
В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам.
АМИТЕЛ 11:22
Армия и оружие
На что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
«Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты», — говорится на сайте военного ведомства.
RT на русском 18:20
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Футбол
Появился проект календаря Лиги чемпионов с матчами каждые три дня
По информации Sky Sport Italia, идея состоит в том, чтобы возобновить соревнования 7 августа и провести их в ускоренном темпе с играми каждые три дня.
Евро-футбол.ру 15:45
Общество
Онищенко предложил постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса
Депутат Госдумы РФ, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса, при этом обезопасив людей из группы риска.
РИА Новости 11:51
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор 16 апреля в 13:40
Религия
Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Вести ФМ 13:15
Космос
Будущее коммерческой космонавтики. Россия заходит к звездам с «Морского старта»
Рынок все больше захватывает космическое пространство, и с учетом развития технологий, скорее всего, коммерческая сфера в дальнейшем существенно потеснит, если вообще не вытеснит оттуда государство.
BaltNews.ee 08:30
Космос
Астрономы показали последнее мозаичное изображение от «Спитцера»
Астрономы показали мозаичное изображение, которое было создано из последних снимков космического инфракрасного телескопа «Спитцер», полученных за пять дней до перехода обсерватории в режим вечной «спячки».
N+1 07:56