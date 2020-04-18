Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%

"Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей", - рассказал Хрипун. Он отметил, что в столице ежедневно выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус.
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До 60% случаев заражения коронавирусом в Москве протекают бессимптомно

Комсомольская правда15:34

Доля бессимптомных случаев COVID-19 в столице выросла примерно до 60% – Хрипун

Москва 2414:57

Большинство выявленных в Москве носителей коронавируса не имеют симптомов

Вечерняя Москва15:28

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РИА Новости15:27

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Интерфакс15:30

Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в Москве

Lenta.ru14:52

Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла примерно до 60%

ТАСС14:38
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