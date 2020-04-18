Коронавирус
Газета.RuВ Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
"Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей", - рассказал Хрипун. Он отметил, что в столице ежедневно выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус.
Читать в источнике
Оценить413
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:57, Ашберн
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14 процентов, хотя траты на электричество выросли, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".
РИА Новости 00:02
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
Российский врач-онколог назвал опасную реакцию иммунитета человеческого организма на коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 04:04
Транспорт
С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами
Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.
Говорит Москва 11:44
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:22
Армия и оружие
National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота, пишет 18 апреля американское издание The National Interest.
Известия 16:41
Происшествия
МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице
Российская газета вчера в 03:02
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Политика
Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в связи с распространением вируса продлеваются сроки действия паспортов и водительских удостоверений, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
ПРАЙМ 04:35
Гаджеты
В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Astera 16:15
Наука
Создана солнечная батарея с рекордным КПД
Учёные из США разработали солнечные элементы с рекордным КПД почти в 50%.
News.ru 09:25
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Футбол
Кокорин рассказал о предложении из Италии
ProstoProSport 16:09
Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной стала богатой наследницей
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила внучке Анне свою недвижимость, когда чувствовала себя плохо и думала, что жить осталось недолго.
НТВ 16:20
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК вчера в 04:23
Культура
Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»
Live24 вчера в 01:55
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ 17:00
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Пожелавшие покинуть Британию россияне вылетели из Лондона в Москву
«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля», — сообщили в дипломатическом ведомстве.
RT на русском 13:30
Общество
В Швеции число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс
Число летальных исходов после заражения коронавирусом в Швеции увеличилось за минувшие сутки на 111 и достигло 1 511, сообщило управление здравоохранения страны.
ТАСС 08:29
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Здоровье
Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших коронавирусом
К утру 18 апреля Россия вышла на 10-е место по числу заболевших коронавирусом, но после полудня ситуация изменилась, и наша страна переместилась на 11-е.
Вечерний курьер 08:23
Общество
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО 14:29
Религия
Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Агентство Москва 17:00
Политика
Президент заявил, что пик заболеваемости коронавирусом не пройден
Было озвучено, что министерство обороны сдаст в срок 16 медицинских центров в регионах для с борьбы с коронавирусом, а к 28 апреля необходимо завершить создание дополнительных 95 тысяч коек.
Вести Подмосковья вчера в 11:56
Политика
Трамп: Китай нужно наказать, если он скрывал данные о коронавирусе
Китай должен понести ответственность, если выяснится, что власти этой страны преднамеренно скрывали данные о коронавирусе.
РЕН ТВ 18:23