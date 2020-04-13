Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве допустили продление работы по выдаче цифровых пропусков

Власти Москвы не исключают возможности продления работы по выдаче цифровых пропусков, если увидят какие-то проблемы, связанные с ней. Об этом заявил 13 апреля мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в мегаполисе выдано уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения на транспорте по городу.
Читать в источнике
Комментировать50
Сергей Собянин
Прошу граждан спокойно заходить на сайт посылать смс, чтобы мы в течение двух дней спокойно довели эту работу до конца. Если мы увидим, что есть какие-то проблемы, можно на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы её совершенно адекватно и спокойно довести до ума.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 09:33

Подробнее о событии

Сергей Собянин: Около миллиона цифровых пропусков выдано в Москве в первый день работы системы

Агентство Москва10:14

Собянин рассказал об атаках хакеров на систему пропусков

ТВ Центр09:56

Сергей Собянин: Цифровые пропуска пока предназначены для поездок на транспорте

Вечерняя Москва10:46

Около 1 млн цифровых пропусков выдано в Москве в первый день работы системы

ТАСС09:49

Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве

RT на русском09:47

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проблемах с выдачей цифровых пропусков для перемещения по городу

Эхо Москвы12:02

Собянин призвал не переживать по поводу оформления спецпропусков

РИА Новости09:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч

Более 10 тысяч пациентов в штате Ньй-Йорк скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-2019.
Национальная служба новостей 13:14
12
Политика

Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
546
Экономика

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля.
РБК 13:17
48
Здоровье

Остров мертвых: США вышли на первое место по жертвам новой инфекции

В обычные дни в сутки в Нью-Йорке умирали около 150 человек.
Вести.Ru вчера в 13:20
1
Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
33
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
877
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о своей зарубежной недвижимости

Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть дача в Швейцарии. Но стоит она, по словам продюсера, дешевле, чем «сарай на Рублёвке».
News.ru 00:35
3
Общество

Во Франции продлили режим самоизоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
788
Авто

Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль

Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
113
Финансы

ЦБ заявил о снижении внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
6
Общество

В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга

«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
82
Экономика

ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян

ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
12
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,4K
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1,1K
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
10
Общество

Академик спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
201
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости 10:22
568
Экономика

О скором кризисе предупредил банки Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 08:33
96
Политика

YouTube разблокировал видео обращения Путина

Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
553
Музыка

Миллионы россиян посмотрели онлайн-концерт Little Big

NewInform вчера в 09:42
156
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
877
Гаджеты

Выяснились цены и дата начала продаж смартфона Honor 30 Pro+

Чем ближе анонс нового флагманского смартфона Honor 30 Pro+, тем больше информации он нём появляется.
3DNews 14:38
1
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1,1K
Здоровье

Роспотребнадзор назвал очаги коронавируса в регионах

Очаговая заболеваемость коронавирусом была зафиксирована в Коми, Мурманской области, Санкт-Петербурге, сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РБК 13:53
2
Футбол

Галлиани: «Очень сожалею, что не купил в „Милан“ Дель Пьеро и Роналду»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал об игроках, которых хотел видеть в команде, но по определенным причинам приобрести их не удалось.
Sport24.ru 13:55
Политика

Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу

Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Газета.Ru 14:53
7
Общество

Голикова рассказала, когда проявится эффект от самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оценить социальный эффект самоизоляции можно будет к 30 апреля "Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14–16 апреля могут стать для нас неким критерием - выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать", - сказала Голикова, добавив, что тогда будет виден первый эффект от введенных мер.
Вестник Кавказа вчера в 07:16
2,9K
Экономика

Порядок индексации пенсий после увольнения

После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.
Новости Василеостровского района Санкт-Петербурга 02:52
Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное