Коронавирус
ИзвестияВ Москве допустили продление работы по выдаче цифровых пропусков
Власти Москвы не исключают возможности продления работы по выдаче цифровых пропусков, если увидят какие-то проблемы, связанные с ней. Об этом заявил 13 апреля мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в мегаполисе выдано уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения на транспорте по городу.
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Прошу граждан спокойно заходить на сайт посылать смс, чтобы мы в течение двух дней спокойно довели эту работу до конца. Если мы увидим, что есть какие-то проблемы, можно на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы её совершенно адекватно и спокойно довести до ума.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 09:33
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В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
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