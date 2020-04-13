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Власти Москвы не исключают возможности продления работы по выдаче цифровых пропусков, если увидят какие-то проблемы, связанные с ней. Об этом заявил 13 апреля мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в мегаполисе выдано уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения на транспорте по городу.

В Москве допустили продление работы по выдаче цифровых пропусков

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