Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

По актуальным данным, еще семь человек пострадали. Ранее сообщалось, что два человека погибли при происшествии в банном комплексе "Девятый вал". По информации Telegram-канала "112", инцидент произошел на дне рождения 29-летнего блогера Екатерины Диденко.
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Напомним, во время празднования дня рождения блогера-провизора Катерины Диденко («Аптечный ревизорро
», более 1 млн подписчиков в Instagram) в бассейн в банном комплексе опустили, по разным оценкам от 25 до 30 килограммов сухого льда.
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