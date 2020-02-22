с чего всё началось

По актуальным данным, еще семь человек пострадали. Ранее сообщалось, что два человека погибли при происшествии в банном комплексе "Девятый вал". По информации Telegram-канала "112", инцидент произошел на дне рождения 29-летнего блогера Екатерины Диденко.

Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

Футбол Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".

Политика На Украине не собираются праздновать День Победы Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.

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Общество В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

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Происшествия Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.

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Экономика Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса.

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Армия и оружие Сатановский назвал заявления Джашина о войне Турции с Россией бездумной бравадой Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.