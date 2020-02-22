Происшествия
Газета.RuЧисло погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех
По актуальным данным, еще семь человек пострадали. Ранее сообщалось, что два человека погибли при происшествии в банном комплексе "Девятый вал". По информации Telegram-канала "112", инцидент произошел на дне рождения 29-летнего блогера Екатерины Диденко.
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с чего всё началось
Напомним, во время празднования дня рождения блогера-провизора Катерины Диденко («Аптечный ревизорро», более 1 млн подписчиков в Instagram) в бассейн в банном комплексе опустили, по разным оценкам от 25 до 30 килограммов сухого льда.Znak.com21:23
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