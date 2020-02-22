Происшествия
РИА НовостиВ Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде отмечали день рождения 18 человек.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Напомним, во время празднования дня рождения блогера-провизора Катерины Диденко («Аптечный ревизорро», более 1 млн подписчиков в Instagram) в бассейн в банном комплексе опустили, по разным оценкам от 25 до 30 килограммов сухого льда.Znak.comвчера в 21:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Число погибших в банном клубе на юге Москвы увеличилось до трех, семь человек пострадали
Агентство Москвавчера в 16:00
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:10, Ашберн
Кино
Стала известна дата выхода второго сезона мультсериала «Харли Квинн»
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Шоу-бизнес
Русская модель с грудью 11-го размера прославилась в западных СМИ
Как сообщает ToDay News Ufa, Анастасия прославилась в западных СМИ благодаря 11-ому размеру груди.
Игры
Baldur’s Gate 3 не запустится на «консолях текущего поколения»
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Космос
Boeing признался в некорректных испытаниях Starliner
Компания Boeing признает факт некорректного проведения испытаний космического корабля Starliner перед первым испытательным полетом, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Авто
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Общество
Гидрометцентр пообещал потепление до плюс девяти градусов
Седьмого и восьмого марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз - ночью предположительно ожидается плюс 1-4 градуса, а днем плюс 4-9 градусов.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма
Армия и оружие
США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Общество
В Словакии анонсировали начало «виртуального реверса» газа на Украину
Поставки газа из Словакии на Украину по «виртуальному реверсу» начнутся 1 марта 2020 года, сообщила пресс-служба словацкого оператора ГТС Eustream.
Происшествия
В Подмосковье горит овощной склад
В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Армия и оружие
Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Глава турецкого Генштаба Яшар Гюлер и председатель Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли обсудили ситуацию в Сирии после того, как турецкие войска подверглись обстрелу в Идлибе.
Происшествия
Екатеринбурженка получила пожизненный срок в Швейцарии
Екатеринбурженку Елену Панову приговорили в Швейцарии к пожизненному сроку за причастность к убийству местной жительницы.
Футбол
Тошич продолжит карьеру в Китае
Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.
Армия и оружие
Сатановский напомнил Турции о последствиях 16 войн с Россией
Заявление советника президента Турции Месута Хаккы Джашина о готовности страны к войне с Россией прокомментировал политолог Евгений Сатановский.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России
Российский офис марки опубликовал официальные снимки нового бюджетного Volkswagen Polo, который в России будет доступен в новом кузове «лифтбек».
Здоровье
Как выглядит отделение Боткинской больницы, где находятся люди с подозрением на коронавирус
Если совпадают два фактора: клинические симптомы (проявление признаков острой респираторной инфекции) и эпидемиологические (нахождение человека в эпидемиологически неблагоприятном регионе), то человек на 14 дней госпитализируется в инфекционную больницу.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
Происшествия
Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб
По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
Происшествия