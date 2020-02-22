Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде отмечали день рождения 18 человек.
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с чего всё началось
Напомним, во время празднования дня рождения блогера-провизора Катерины Диденко («Аптечный ревизорро
», более 1 млн подписчиков в Instagram) в бассейн в банном комплексе опустили, по разным оценкам от 25 до 30 килограммов сухого льда.
Znak.comвчера в 21:23

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Число погибших в столичной бане из-за «сухого льда» выросло до трех

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ЧП в сауне в Москве произошло на дне рождения известного блогера

РЕН ТВвчера в 13:22

Смертельная вечеринка. Что известно о ЧП в банном комплексе

Москва 24вчера в 16:28

Муж известной инстаблогерши скончался в больнице после ЧП в московской сауне

Пятый канал00:15

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Агентство Москвавчера в 16:00

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Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей

РИА Новости00:25
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Стала известна дата выхода второго сезона мультсериала «Харли Квинн»

OvideO.ru вчера в 13:53
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Boeing признался в некорректных испытаниях Starliner

Компания Boeing признает факт некорректного проведения испытаний космического корабля Starliner перед первым испытательным полетом, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

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Газета.Ru вчера в 12:59
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Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
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Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

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Седьмого и восьмого марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз - ночью предположительно ожидается плюс 1-4 градуса, а днем плюс 4-9 градусов.
Российская газета вчера в 23:00
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В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Экономика

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«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 09:51
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Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

Gazeta.SPb 26 февраля в 17:48
Армия и оружие

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Общество

В Словакии анонсировали начало «виртуального реверса» газа на Украину

Поставки газа из Словакии на Украину по «виртуальному реверсу» начнутся 1 марта 2020 года, сообщила пресс-служба словацкого оператора ГТС Eustream.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
РБК 27 февраля в 04:36
Армия и оружие

Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Глава турецкого Генштаба Яшар Гюлер и председатель Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли обсудили ситуацию в Сирии после того, как турецкие войска подверглись обстрелу в Идлибе.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

Екатеринбурженка получила пожизненный срок в Швейцарии

Екатеринбурженку Елену Панову приговорили в Швейцарии к пожизненному сроку за причастность к убийству местной жительницы.
Уральский меридиан вчера в 23:45
Футбол

Тошич продолжит карьеру в Китае

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.
Metaratings 27 февраля в 04:34
Армия и оружие

Сатановский напомнил Турции о последствиях 16 войн с Россией

Заявление советника президента Турции Месута Хаккы Джашина о готовности страны к войне с Россией прокомментировал политолог Евгений Сатановский.
Южный Федеральный вчера в 23:55
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
REGNUM 00:35
Авто

Volkswagen показал новый Polo для России

Российский офис марки опубликовал официальные снимки нового бюджетного Volkswagen Polo, который в России будет доступен в новом кузове «лифтбек».
SpeedMe 27 февраля в 05:32
Здоровье

Как выглядит отделение Боткинской больницы, где находятся люди с подозрением на коронавирус

Если совпадают два фактора: клинические симптомы (проявление признаков острой респираторной инфекции) и эпидемиологические (нахождение человека в эпидемиологически неблагоприятном регионе), то человек на 14 дней госпитализируется в инфекционную больницу.
Петербургский дневник 27 февраля в 14:35
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
ТАСС вчера в 15:19
Происшествия

Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб

По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
Российская газета вчера в 22:25
Происшествия

В Липецке мужчина ранил жену, убил малолетнюю дочь и покончил с собой

Общественная служба новостей 27 февраля в 08:32
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