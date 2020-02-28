Происшествия
РИА НовостиВ Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде отмечали день рождения 18 человек.
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Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Армия и оружие
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Происшествия
В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра
Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Происшествия
В центре Омска обрушилось здание старых складов Минобороны
Обвал случился около 19 часов по омскому времени. Прямо на тротуар вывалилась часть стены и обрушилась кровля здания.
Политика
Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины
В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.
Религия
Патриарх Варфоломей потребовал от Церквей отказать РПЦ в поддержке
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил журналистам, что Москва заручилась поддержкой Антиохийской Церкви по украинской проблеме, а неучастие патриарха Иоанна X во встрече объяснил его разногласиями с Феофилом из-за юрисдикции над Катаром.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Гаджеты
Компания Samsung раскрыла секрет безопасности своих смартфонов
Представители южнокорейской компании Samsung рассказали о новых чипах, которые позволяют смартфонам находиться в безопасности.
Футбол
Болельщица «Крыльев» пришла на игру в свадебном платье с предложением для Карпова
Девушка нарядилась в свадебное платье, но больше всего гостей по трибуне удивил самодельный плакат в руках красотки.
Армия и оружие
Лондон пригрозил Сирии усилением санкций в связи с ситуацией в Идлибе
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил операцию правительственный войск Сирии в Идлибе и заявил о возможном усилении санкций в отношении властей САР.
Армия и оружие
США помогут Турции техникой и разведданными
США окажут помощь турецким военным в Сирии, предоставив им технику и «разного рода информацию».
Армия и оружие
Политолог не рекомендует посещать Турцию в ближайшее время
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью изданию Life.ru рассказал, почему посещать Турцию в туристических целях сейчас — плохая идея.
Происшествия
Пять человек погибли в Перу из-за наводнений
Не менее пяти человек погибли в результате наводнений на юге Перу, передает телеканал teleSUR.
Футбол
Что говорят о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака» в РПЛ
Для «Спартака» первый после зимнего перерыва матч в РПЛ с «Динамо» станет таким же определяющим, как предстоящая игра с ЦСКА в Кубке страны.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Общество
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Хоккей
Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд
Россиянин набрал очки в 12 встрече кряду. Теперь на счету Панарина 88 (32+56) очков в 63 играх, установив тем самым личный рекорд.
Авто
Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом
В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Общество
Публикуем гороскоп от Павла Глобы на 28 февраля
Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бархатном платье в пол появилась на ковровой дорожке
На ковровой дорожке Чехова предстала в вечернем наряде.
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали скриншоты дебютного геймплея
Накануне вечером в интернете появились первые скриншоты новой игры Baldur’s Gate 3. Разработчики разместили снимки за пару часов до официального анонса игры на французском портале JeuxActu.
Теннис
Циципас вышел в финал турнира в Дубае
Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ).