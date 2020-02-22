Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера

Инцидент в одном из банных комплексов в Москве, в результате которого погибли два человека, произошел на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко. Об этом свидетельствуют записи в Instagram Stories девушки.
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В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера

РИА Новости16:45

Смерть и слезы из-за впечатляющих фотографий в бассейне с сухим льдом. Главное о дне рождения блогерши-миллионщицы

Телеканал 360°15:29

Двое погибли в бане из-за «сухого льда» на дне рождения блогерши в Москве

Интерфакс14:31

Число погибших в банном клубе на юге Москвы увеличилось до трех, семь человек пострадали

Агентство Москва16:00

Смертельная вечеринка. Что известно о ЧП в банном комплексе

Москва 2416:28

В Москве два человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне

ТАСС14:01

ЧП в сауне в Москве произошло на дне рождения известного блогера

РЕН ТВ13:22
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Пушков оценил влияние коронавируса на мировую экономику

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