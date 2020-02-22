Происшествия
РИА НовостиВ Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Инцидент в одном из банных комплексов в Москве, в результате которого погибли два человека, произошел на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко. Об этом свидетельствуют записи в Instagram Stories девушки.
Читать в источнике
Оценить541
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:05, Ашберн
Происшествия
В Астраханской области потерпел крушение вертолет
Шоу-бизнес
Отец покойного Марьянова подал в суд на его вдову
Общество
Папа Римский из-за недомогания отменил все аудиенции
Папа Римский Франциск отменил на неопределенное время все официальные аудиенции из-за недомогания.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Армия и оружие
Калиброносные корабли вошли в Средиземное море
Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Политика
МИД Украины: встреча «нормандской четверки» может быть перенесена
Встреча глав стран «нормандской четверки» может быть перенесена, заявил 28 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает телеканал Украина 24.
Политика
Лукашенко: нынешняя пенсионная система в Белоруссии себя изжила
О намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко переформатировать действующую пенсионную систему сообщает РИА Новости.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Армия и оружие
Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе
Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Гаджеты
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Политика
Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и «Талибана»
Приглашенный для участия в церемонии подписания соглашения между США и афганским движением "Талибан" министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши сообщил, что пока не видел текста документа.
Экономика
Пушков оценил влияние коронавируса на мировую экономику
«Влияние коронавируса на мировую экономику очень велико: фондовый рынок США ожидает наихудшая неделя с 2008, когда начался последний финансовый кризис», — написал политик в соцсетях.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Происшествия
Nissan и Toyota столкнулись на охотской трассе
На охотской трассе сегодня произошло ДТП.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Авто
Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Специалисты встроили в новую машину Tiggo 8 кнопочный запуск двигателя, а также электрический привод дверей.
Армия и оружие
Коронавирус вынудил США закрыть крупнейшую военную базу за рубежом
США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Financial Times.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Общество
Гороскоп на 26 февраля: кто всех простит, кому нужна удача
Тельцам следует быть открытыми к общению, чтобы завести новых друзей. Близнецам сегодня нужно быть проще в общении.
Армия и оружие
Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Турции
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Анкары, которое в Североатлантическом альянсе готовились принять после нападения на турецкие войска в Идлибе.