Инцидент в одном из банных комплексов в Москве, в результате которого погибли два человека, произошел на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко. Об этом свидетельствуют записи в Instagram Stories девушки.

В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера

Игры Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.

Армия и оружие Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.

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Экономика Пушков оценил влияние коронавируса на мировую экономику «Влияние коронавируса на мировую экономику очень велико: фондовый рынок США ожидает наихудшая неделя с 2008, когда начался последний финансовый кризис», — написал политик в соцсетях.

Космос Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.