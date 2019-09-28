Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. Инцидент произошел в ночном клубе 15-й Парковой улице.

с чего всё началось

По данным полиции, инцидент произошел в ночном клубе на 15-й Парковой улице. Между посетителями заведения начался конфликт, в ходе которого один из них начал стрельбу из травматического пистолета. В результате стрельбы пострадали два человека.

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

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