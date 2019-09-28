Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. Инцидент произошел в ночном клубе 15-й Парковой улице.

с чего всё началось

По данным полиции, инцидент произошел в ночном клубе на 15-й Парковой улице. Между посетителями заведения начался конфликт, в ходе которого один из них начал стрельбу из травматического пистолета. В результате стрельбы пострадали два человека.

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

Происшествия Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.

Общество В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир.

Политика На фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку Ранее на фоне скандала, из-за которого запустили процедуру импичмента президента, Трамп заявил, что стенограмма его с Зеленским разговора была лживой.

Киберспорт Тестирование PUBG Lite начнется в России 10 октября Бета-тест PUBG Lite стартовал 24 января в Таиланде, а позже тестирование началось в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Турции.

Футбол «Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле.

Армия и оружие Россия построит лазерный полигон По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК, Министерство обороны РФ и пока неизвестная компания подписали контракт, предусматривающий разработку и внедрение комплекса лазерных имитаторов стрельбы, способных обеспечить на спецполигоне одновременную подготовку двух бригад военнослужащих вооруженных сил России.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Происшествия Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.

Политика В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Общество В ГИБДД перестали принимать фотографии из «Помощника Москвы» Госавтоинспекция не выносит штрафы в автоматическом режиме за нарушения, которые выявили граждане и направили с помощью программы для смартфонов "Помощник Москвы".

Футбол Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов» Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».

Происшествия Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

Армия и оружие Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.

Происшествия Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.