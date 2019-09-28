Происшествия

РБКРБКВ Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

По данным полиции, инцидент произошел в ночном клубе на 15-й Парковой улице. Между посетителями заведения начался конфликт, в ходе которого один из них начал стрельбу из травматического пистолета. В результате стрельбы пострадали два человека.
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с чего всё началось

Посетитель устроил стрельбу в московском клубе

Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. Инцидент произошел в ночном клубе 15-й Парковой улице.
РИА Новости01:08

Подробнее о событии

Драка со стрельбой в московском клубе попала на видео

РИА Новости05:23

Два человека пострадали при стрельбе на востоке Москвы

Вечерняя Москва03:44

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

РБК01:26

Два человека пострадали в результате стрельбы на востоке столицы

Москва 2401:27

Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на востоке столицы

Агентство Москва00:51

Стрельба произошла в клубе на востоке Москвы

Газета.Ruвчера в 22:48

В клубе на востоке Москвы произошла стрельба, пострадали двое

РЕН ТВвчера в 22:28
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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ

Газета.Ru 08:54
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Названа причина смерти режиссера Марка Захарова

Известный советский и российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет в результате повторного воспаления легких.
REGNUM 09:13
Наука

Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

Российская газета 01:43
Авто

На вторичном авторынке России сменился лидер

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Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

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РБК 07:33
Политика

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Политика

Климкин назвал отставку Волкера «только началом»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение об отставке Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по Украине.
Взгляд.ру 07:44
Экономика

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

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Из других массовых протестных акций с весомым музыкальным составом стоит также выделить митинг-концерт в поддержку Навального, избиравшегося в мэры Москвы в 2013 году.
KM.ru 09:09
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Происшествия

Звезду «Счастливы вместе» задержали с кокаином в трусах

В Москве задержали звезду сериала «Счастливы вместе» актрису Наталью Бочкареву.
Lenta.ru 09:07
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете

Вечерняя Москва вчера в 16:39
Культура

Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее в Истре в субботу

РИАМО вчера в 17:01
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S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
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Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в другую страну, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:56
Общество

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
РИА Новости 02:50
Футбол

Черышев забил первый гол в сезоне чемпионата Испании

РБК 08:21
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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Общество

Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась

Lenta.ru 08:54
Политика

Главу МИД Грузии вызвали в парламент из-за встречи с Лавровым

Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали главу МИД Грузии Давида Залкалиани в законодательный орган страны для разъяснений по поводу встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.
Евразия Daily вчера в 08:03
Происшествия

В Киеве неизвестные подожгли детский сад

Киевское отделение Национальной полиции Украины сообщило на своей странице в Facebook, что двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе украинской столицы.
RT на русском 09:08
Хоккей

«Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне

Sports.ru 05:35
Политика

Белый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым

Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.
Рамблер 04:33
Теннис

Мария Шарапова встретилась с Маратом Сафиным в Италии

GoTennis.ru 01:53
Армия и оружие

Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море

Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле вступ налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
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Гаджеты

Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа

По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Наука

Физические упражнения два раза в неделю улучшают состояние людей с больным сердцем

Физические упражнения хотя бы один-два раза в неделю приводят к снижению уровня смертности среди больных со стабильной ишемической болезнью сердца.
Вечерний курьер 02:32
Политика

Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
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