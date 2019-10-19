Продюсер и барабанщик столичной рок-металл группы Zreet были найдены мертвыми 19 октября на своей студии в Печатниках. По информации РЕН ТВ, Глеб Акимов и Артем Колбасов скончались, отравившись запрещенными веществами.

с чего всё началось

Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112. Тела погибших были найдены в студии группы в Печатниках. Вчера проходили очередные сборы группы.

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