Происшествия
Московский КомсомолецВ Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112. Тела погибших были найдены в студии группы в Печатниках. Вчера проходили очередные сборы группы.
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Продюсер и барабанщик столичной рок-металл группы Zreet были найдены мертвыми 19 октября на своей студии в Печатниках. По информации РЕН ТВ, Глеб Акимов и Артем Колбасов скончались, отравившись запрещенными веществами.РЕН ТВ08:20
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