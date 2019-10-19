Продюсер и барабанщик столичной рок-металл группы Zreet были найдены мертвыми 19 октября на своей студии в Печатниках. По информации РЕН ТВ, Глеб Акимов и Артем Колбасов скончались, отравившись запрещенными веществами.

с чего всё началось

Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, тела музыкантов обнаружили в студии в Печатниках на юго-востоке столицы.

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