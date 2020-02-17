Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Известный телеведущий Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу, сообщает РИА Новости. По данным интернет-пабликов, 60-летнему шоумену стало плохо в киноцентре "Октябрь". Дмитрий Дибров лично рассказал информагентству о своем состоянии.
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с чего всё началось

Леонид Якубович спасал Дмитрия Диброва во время приступа

Дмитрия Диброва спас его коллега Леонид Якубович, когда телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь».
Комсомольская правда15:12

Подробнее о событии

Госпитализированный Дибров останется под наблюдением до вторника

РИА Новости16:32

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Интерфакс15:11

Супруга Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии журналиста

ТАСС15:13

Якубович оказывал помощь Диброву до приезда скорой помощи

Телеканал 360°16:29

Очевидцы рассказали о спасении Диброва Якубовичем

Lenta.ru15:34

«Внезапный обморок»: Дибров рассказал о своей госпитализации

РЕН ТВ14:32

«Его спасла «скорая»: Леонид Якубович сообщил подробности приступа Дмитрия Диброва

Комсомольская правда16:56
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

ТАСС 16:56
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 02:13
Общество

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС 15:26
Политика

Глава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец»

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.
REGNUM 16:53
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ru 15:52
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
Происшествия

В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной

В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск.
REGNUM 10:30
Кино

Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

Peterburg2.ru 12:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News 08:47
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости 10:53
Общество

Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было

Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
Московский Комсомолец 17:13
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру 07:56
Космос

Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе

Популярная механика 02:25
Происшествия

Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Известия 14:54
Политика

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
РИА Новости 07:45
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости 13:23
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 09:55
Футбол

Торбинский рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес

35-летний российский футболист Дмитрий Торбинский назвал клубы, которые по ходу его карьеры проявляли к нему интерес.
Sport.ru 14:14
Происшествия

Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД

Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Газета.Ru 14:19
Политика

Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией

Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 09:25
Гаджеты

Xiaomi представила умную колонку дешевле 20 долларов

Компания Xiaomi представила небольшую защищенную умную колонку Mi Outdoor Blueetoth Speaker, цена которой составляет 19,5 доллара.
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Экономика

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России.
Моя Москва.онлайн 03:54
Происшествия

Двух китайских студентов госпитализировали из МГУ с признаками ОРВИ

«В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из главного здания МГУ», – сообщили в пресс-службе.
МИР 24 13:02
Биатлон

Анфиса Резцова предлагала дочери сменить спортивное гражданство

ProstoProSport 16:10
Экономика

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Газета.Ru 15:52
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:56
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
Общество

Дневной сон на выходных вдвое снижает риск сердечного приступа

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 09:11
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Дмитрий Дибров
Журналист
Советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Работал на пяти федеральных телеканалах, член Академии Российского телевидения.
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