Дмитрия Диброва спас его коллега Леонид Якубович, когда телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь».

с чего всё началось

Известный телеведущий Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу, сообщает РИА Новости. По данным интернет-пабликов, 60-летнему шоумену стало плохо в киноцентре "Октябрь". Дмитрий Дибров лично рассказал информагентству о своем состоянии.

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