Происшествия
Газета.RuБомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. Как уточняется, в сумке у женщины оказались лишь личные вещи.
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Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Политика
Названа зарплата Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия России
Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит нефти из России
Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит российской нефти, поэтому он вырастет на 6% в рамках утвержденной сторонами методики, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.
Общество
Шнуров посвятил коронавирусу стихи
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с высказываниями Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны.
Политика
Совет ЕС одобрил решение о выходе Великобритании из Евросоюза
Совет ЕС одобрил договор о выходе Великобритании из Европейского союза, говорится в сообщении совета.
Общество
Глава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов резко негативно отреагировал на ситуацию в Керчи, где сотрудницы горсовета вручили блокадникам, живущим в этом городе, "батон" и медаль.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Экономика
Доллар не переживет победу Берни Сандерса, и цена золота взлетит
Победа Берни Сандерса станет экономической катастрофой для США и доллара, но не для золота, уверен Питер Шифф, известный точными предсказаниями кризиса 2008 года.
Наука
Отказ от курения вызывает рост здоровых клеток
Ученые из Великобритании выяснили, что отказ от курения не только предотвращает дальнейшее повреждение клеток в легких, но и может вызвать рост здоровых клеток, которые до этого были уничтожены.
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Из Чехии поступили очень интересные новости о том, что группа программистов за пару выходных сделала сайт, на который власти планировали потратить 16 миллионов евро.
Фигурное катание
Загитова покаталась в паре со швейцарской поп-звездой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова покаталась в паре на тренировке перед участием в швейцарском шоу Art On Ice.
Футбол
«Барселона» получила приоритетное право покупки «нового Криштиану»
СМИ уже называет Тринкау «новым Криштиану», указывая на его сходство с Роналду.
Шоу-бизнес
Дочь Билла Гейтса выходит замуж за простого парня
23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер получила предложение руки и сердца. Её избранником стал Наиль Нассар.
Фигурное катание
Фигуристка Алёна Канышева покинула группу тренера Тутберидзе
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Общество
В России продлили каникулы китайским студентам
Ранее, комментируя ситуацию с коронавирусом, мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в столице Татарстана учится много китайских студентов, поэтому необходимо держать ситуацию на контроле.
Общество
«Открытые медиа» обнаружили у жены главы ВТБ квартиру за миллиард
В 2013 году полная тёзка жены председателя правления банка ВТБ Андрея Костина Наталии Гордеевой получила в собственность 500-метровую квартиру в элитном ЖК "Гранатный палас", который расположен в самом центре Москвы на Патриарших прудах.
Происшествия
Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik
Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Происшествия
На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды
На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.