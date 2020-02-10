Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. В это время там шла премьера фильма Жоры Крыжовникова "Лед-2".
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Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из‑за задымления

РИАМО15:40

Движение транспорта восстановлено по ул. Новый Арбат после задымления в кинотеатре «Октябрь»

Агентство Москва15:42

Эвакуация из кинотеатра «Октябрь» прошла без паники

Москва 2416:15

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ТАСС15:54

В Москве премьеру фильма «Лед-2» прервали из-за эвакуации

Коммерсантъ14:51

МЧС объяснило задымление в кинотеатре «Октябрь»

Вечерняя Москва15:50

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

РИА Новости15:19
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
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Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета 04:46
Футбол

Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

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«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название

Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

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Киберспорт

Virtus.pro разгромила Unique Nova на квалификации на мейджор

Virtus.pro победила Unique Nova на СНГ-отборе на ESL One Los Angeles.
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Армия и оружие

Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует передать ВМФ России подлодку «Князь Владимир» примерно через полтора месяца.
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Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
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Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
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Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35

Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
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Медики назвали продукты, которые помогают предотвратить инфаркт

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов издания FoodEatSafe, магний не только оказывает положительное влияние на здоровье сердца, но и способствует восстановлению мышечных и нервных функций организма, а также налаживает работу иммунитета и принимает участие в регулировании уровня глюкозы в крови.
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ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
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В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
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В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
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Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
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Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
ФАН вчера в 18:14
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Власти Швейцарии введут уголовное наказание за гомофобию

Жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовной ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств.
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В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

РИА Новости 09:36
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Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России

В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
РБК 10:31
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