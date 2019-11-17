Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
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с чего всё началось

Около 2 тыс. человек эвакуированы из аквапарка «Мореон» в Москве из-за угрозы взрыва

Порядка 2 тыс. человек эвакуировали из крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС12:31

Подробнее о событии

Источник: сообщение о минировании аквапарка «Мореон» в Москве оказалось ложным

ТАСС13:58

Информация о минировании аквапарка «Мореон» не подтвердилась

Москва 2414:04

В Москве из аквапарка после угрозы взрыва эвакуировали две тысячи человек

РИА Новости12:37

МЧС опровергло эвакуацию посетителей московского аквапарка

Вечерняя Москва13:03

Посетителей московского аквапарка «Мореон» эвакуировали после сообщения о бомбе

Телеканал 360°12:30

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

RT на русском12:43

В Москве прошли массовые эвакуации

Lenta.ru12:52
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:36, Вашингтон
Автоспорт

Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Российская газета 15:17
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СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане

Коммерсантъ 15:15
Политика

Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
РИА Новости 05:18
Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости 07:04
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

Газета.Ru 14:17
Политика

СМИ: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля

Уточняется, что встреча состоялась через два месяца после покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери.
News.ru 12:40
Политика

ЦИК признала парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Известия 13:53
Футбол

Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри».
Чемпионат 14:17
Происшествия

В Липецкой области два человека погибли при пожаре

«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Известия 14:15
Политика

Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

РИА Новости 12:46
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Тамбовом

Известия 14:39
Футбол

Драка между футболистами произошла в Астрахани после матча ПФЛ

ТАСС 10:41
Политика

Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Газета.Ru 13:54
Политика

В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru 14:30
Футбол

Сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии в отборе на Евро-2020

Сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии в выездном матче десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 10:57
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ возле университета

РБК 00:36
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Происшествия

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
РИА Новости 08:10
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Спорт

Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Газета.Ru 10:14
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Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Спорт-Экспресс вчера в 15:29
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Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии

Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
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Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
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