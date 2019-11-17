Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
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с чего всё началось

Около 2 тыс. человек эвакуированы из аквапарка «Мореон» в Москве из-за угрозы взрыва

Порядка 2 тыс. человек эвакуировали из крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС12:31

Подробнее о событии

Источник: сообщение о минировании аквапарка «Мореон» в Москве оказалось ложным

ТАСС13:58

Информация о минировании аквапарка «Мореон» не подтвердилась

Москва 2414:04

В Москве из аквапарка после угрозы взрыва эвакуировали две тысячи человек

РИА Новости12:37

МЧС опровергло эвакуацию посетителей московского аквапарка

Вечерняя Москва13:03

Посетителей московского аквапарка «Мореон» эвакуировали после сообщения о бомбе

Телеканал 360°12:30

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

RT на русском12:43

В Москве прошли массовые эвакуации

Lenta.ru12:52
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