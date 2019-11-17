Происшествия
RT на русскомВ Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
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с чего всё началось
Порядка 2 тыс. человек эвакуировали из крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.ТАСС12:31
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Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал, что бы он изменил в российском футболе
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, чтобы он поменял в отечественном футболе.
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
Интернет
Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру
Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Шоу-бизнес
Униженная Лера Кудрявцева сцепилась со сплетником Дмитрием Шепелевым
Бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев решил отбиться от нападок хейтеров насчет его новой пассии, переведя стрелки на Леру Кудрявцеву.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Спорт
Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября
18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.
Политика
Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии
Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне.
Политика
В Китае назвали четыре слабых места России
В Китае назвали четыре слабых места России, которые не дают ей стать по-настоящему сильной державой.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Армия и оружие
Зачем Киев пополняет свои вооружённые силы западной военной техникой
Состав Военно-морских сил Украины пополнили два подержанных американских патрульных катера типа Island, получившие названия «Старобельск» и «Славянск».
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Здоровье
В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака
Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Автоспорт
Квят на последнем рестарте отыграл три позиции
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал выступление на «Гран-при Бразилии».
Наука
Летучие мыши не зависят от своих микробов
Общество
В России захотели ужесточить правила продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Происшествия
Авария оставила без тепла более трех тысяч жителей города Корсаков
Авария оставила без теплоснабжения более 3 тысяч жителей города Корсакова на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС.
Гаджеты
В бенчмарке замечен 2-ядерный процессор AMD Athlon Gold 3150U
AMD Athlon Gold 3150U представляет собой 2-ядерный процессор, поддерживающий работу с 4 потоками.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование»
Совет Федерации провел заседание рабочей группы, занимающейся подготовкой законопроекта о домашнем насилии.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Здоровье
Россиянам назвали повышающие риск преждевременной смерти факторы
Существует несколько факторов, которые повышают риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Наука
Мышей от гриппа защитила кетогенная диета
Группу грызунов перевели на диету с умеренным содержанием белков и высоким содержанием жиров, после чего заразили вирусом гриппа А. В период болезни животные сохранили вес, у мышей зафиксировали меньше вирусов в легких, показатель выживаемости оказался более высокий по сравнению с группой грызунов, которые потребляли пищу с высоким содержанием углеводов.
Происшествия
Полиция в Гонконге применила к демонстрантам слезоточивый газ
Гаджеты
В Китае назвали лучший смартфон 2019 года
Китайский мобильный оператор Chine Mobile назвал лучший смартфон уходящего года.
Хоккей