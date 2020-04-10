Коронавирус

ТАССТАССВ Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса

Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек. Об этом сообщила журналистам в субботу заммэра столицы Анастасия Ракова.
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В России за сутки 250 человек вылечились от COVID-19

РИА Новости04:20

В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса

ТАСС03:47

В Москве от коронавируса вылечились уже 499 человек

Интерфакс03:49

В Москве рассказали о новых излечившихся от коронавируса

RT на русском04:02

Еще 149 человек вылечились от COVID-19 в Москве

Вечерняя Москва03:58

Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва 2403:50

Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва03:49
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Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
1,1K
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
83
Здоровье

В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии

Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
39
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
2
Общество

В Москве увеличено число патрулей Росгвардии

Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
147
Здоровье

В Белоруссии количество заболевших коронавирусом возросло до 2226

В Белоруссии количество случаев заражения коронавирусом достигло 2226, скончались от 23 человека.
Известия 05:51
Здоровье

В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
13
Общество

Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
2
Общество

В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина

Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
1,7K
Музыка

Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч

Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Политика

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для определения коронавируса COVID-2019, но закупать Минск у Москвы эти изделия не будет, поскольку они ненадежные, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Газета.Ru 02:43
1,5K
Политика

Аваков послал к черту руководство ГБР за обвинения в адрес Черновол

Глава МВД Украины Арсен Аваков в резкой форме раскритиковал руководство Государственного бюро расследований (ГБР), за действия в отношении бывшего депутата Рады и активистки Майдана Татьяны Черновол.
Евразия Daily 02:33
Здоровье

В Тюмени отмечена вторая волна заражения коронавирусом

По данным на 8 апреля в России 1175 случаев коронавирусной инфекции, вчера власти заявили о 1154 заражённых.
NashGorod.ru 08 апреля в 08:41
Авто

Qoros показала свой новый паркетник

Впервые о бренде Qoros мир услышал в 2013 году, когда путем совместных усилий китайской Chery и подразделения израильской компании Kenon был выпущен седан Qoros 3. Чуть позже появился кроссовер Qoros 5. Обе модели остались невостребованными ни в Китае, ни в Старом Свете, из-за чего была продана холдингу Baoneng Group, в котором уверены, что всё ещё можно исправить.
SpeedMe 09 апреля в 08:33
1
Авто

Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в России в марте

Самой продаваемой моделью сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV) в России по итогам марта 2020 года осталась Hyundai Creta.
Автоновости дня 08 апреля в 09:00
Здоровье

Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко

Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
1
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
2
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
2,8K
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
701
Общество

В Крыму выявлен новый случай заражения коронавирусом

Глава Крыма уточнил, что коронавирус был подтвержден только по результатам третьего теста на 10 день.
Вести.Севастополь 04:50
6
Политика

США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»

Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.
РБК 00:58
138
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
132
Религия

В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4K
Армия и оружие

«Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году

Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ 06:05
16
Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
2,1K
Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
782
Наука

В Сети появился «тизер» научной статьи, которая может подтвердить эффективность комбинированной терапии против Covid-19

Ученый выложил на своей странице в Twitter абстракт и некоторые статистические данные научной публикации, в которой описываются результаты исследования комбинации гидроксихлорохина с антибиотиком азитромицином в лечении пациентов с Covid-19.
Naked Science вчера в 12:41
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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