Коронавирус
ТАССВ Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса
Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек. Об этом сообщила журналистам в субботу заммэра столицы Анастасия Ракова.
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Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Здоровье
В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Здоровье
В Белоруссии количество заболевших коронавирусом возросло до 2226
В Белоруссии количество случаев заражения коронавирусом достигло 2226, скончались от 23 человека.
Известия 05:51
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
Общество
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
Общество
В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для определения коронавируса COVID-2019, но закупать Минск у Москвы эти изделия не будет, поскольку они ненадежные, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Газета.Ru 02:43
Политика
Аваков послал к черту руководство ГБР за обвинения в адрес Черновол
Глава МВД Украины Арсен Аваков в резкой форме раскритиковал руководство Государственного бюро расследований (ГБР), за действия в отношении бывшего депутата Рады и активистки Майдана Татьяны Черновол.
Евразия Daily 02:33
Здоровье
В Тюмени отмечена вторая волна заражения коронавирусом
По данным на 8 апреля в России 1175 случаев коронавирусной инфекции, вчера власти заявили о 1154 заражённых.
NashGorod.ru 08 апреля в 08:41
Авто
Qoros показала свой новый паркетник
Впервые о бренде Qoros мир услышал в 2013 году, когда путем совместных усилий китайской Chery и подразделения израильской компании Kenon был выпущен седан Qoros 3. Чуть позже появился кроссовер Qoros 5. Обе модели остались невостребованными ни в Китае, ни в Старом Свете, из-за чего была продана холдингу Baoneng Group, в котором уверены, что всё ещё можно исправить.
SpeedMe 09 апреля в 08:33
Авто
Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в России в марте
Самой продаваемой моделью сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV) в России по итогам марта 2020 года осталась Hyundai Creta.
Автоновости дня 08 апреля в 09:00
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Общество
В Крыму выявлен новый случай заражения коронавирусом
Глава Крыма уточнил, что коронавирус был подтвержден только по результатам третьего теста на 10 день.
Вести.Севастополь 04:50
Политика
США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»
Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.
РБК 00:58
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Религия
В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома
"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие
«Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ 06:05
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
Наука
В Сети появился «тизер» научной статьи, которая может подтвердить эффективность комбинированной терапии против Covid-19
Ученый выложил на своей странице в Twitter абстракт и некоторые статистические данные научной публикации, в которой описываются результаты исследования комбинации гидроксихлорохина с антибиотиком азитромицином в лечении пациентов с Covid-19.
Naked Science вчера в 12:41