Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек. Об этом сообщила журналистам в субботу заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса

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Религия В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома "В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.

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