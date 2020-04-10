Еще 149 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в больницах города, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве еще 149 пациентов вылечились от коронавируса

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