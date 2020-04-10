Коронавирус
РИА НовостиВ Москве еще 149 пациентов вылечились от коронавируса
Еще 149 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в больницах города, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В столице насчитывается уже 350 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:24
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Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
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На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи. На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 09 апреля в 08:01
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Происшествия
У двоих жителей Амурской области подтвердился коронавирус
Два новых случая коронавируса лабораторно подтвердились в Амурской области. Заболевшие — члены одной семьи.
EastRussia 05:12
Общество
В России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом
Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
ИА Красная Весна вчера в 04:14
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Футбол
Агент Лаутаро Мартинеса — о слухах про переход игрока в «Барселону»: «Кто бы не хотел играть с Месси?»
Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, Альберт Яке прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».
Спорт-Экспресс 04:40
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
В Крыму резко возросло число случаев внебольничной пневмонии
По данным главы управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Крыму диагностировано 40 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией.
Российская газета 04:10
Общество
В Ленобласти зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом
Роспотребнадзор по Ленинградской области зафиксировал пять новых подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 04:08
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания вчера в 10:42
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Происшествия
В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка
REGNUM вчера в 23:05
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Vprognoze.ru 09 апреля в 22:17
Общество
Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома
Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома, сообщил в пятницу губернатор Вадим Шумков.
РИА Новости вчера в 16:47
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись поддельным алкоголем
В удмуртском городе Сарапул шесть человек скончались, отравившись поддельным алкоголем.
Газета.Ru 03:46
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили COVID-19
У 170 врачей и пациентов закрытой с 6 апреля на жесткий карантин больницы РКБ имени Куватова первичный тест на коронавирус дал положительный результат.
Российская газета вчера в 06:37
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
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Врачи рассказали, какой кашель указывает на развитие рака легких
Кашель является наиболее распространенным симптомом рака легких, но он также может указывать на бронхит, ХОБЛ, туберкулез, воспаление легких.
Shraibikus News 05:13
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Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37