Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве еще 14 пациентов скончались от коронавируса

Еще 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве 16 апреля, сообщили в оперштабе. Возраст умерших — от 29 до 88 лет. У большинства из них были хронические заболевания, среди которых гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма.
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В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва 2416 апреля в 16:30

Большинство скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16 апреля в 16:58

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

ТАСС16 апреля в 16:43

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва16 апреля в 16:32

В Москве умерли еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом

РБК16 апреля в 17:07

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16 апреля в 16:29

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16 апреля в 16:29
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:49, Ашберн

«Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца»: медики о сопутствующих болезнях умерших, зараженных коронавирусом

КП - Беларусьвчера в 09:27
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество

Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
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Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
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Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл главный обман шоу «Секрет на миллион»

Слово и Дело вчера в 05:30
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Общество

За сутки в России выявлено 4785 новых случев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах.
Российская газета 03:39
Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 16 апреля в 02:04
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Транспорт

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
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Общество

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

Экономика сегодня вчера в 15:31
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Общество

Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу

Комсомольская правда вчера в 14:00
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Транспорт

В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима

Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Общество

Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы

Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
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Армия и оружие

В ЛНР четвертые сутки не фиксировали обстрелов со стороны силовиков

Украинские силовики четвертые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 16 апреля в 01:11
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

BFM.ru 01:25
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Общество

Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID-19

"Черный лебедь" - теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым.
РИА Новости 02:15
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Культура

На шоу «Голос. Дети» определили финалистов

RuNews24.ru 01:44
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Биатлон

Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус

Французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал ему Большой хрустальный глобус, который выиграл норвежец Йоханнес Бе.
Газета.Ru 03:25
Авто

Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название

Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс 16 апреля в 04:47
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Общество

В Чехии выставили на продажу памятник Сталину

Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Киберспорт

Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant

Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10
Происшествия

За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 74 человека

За прошедшие сутки из инфекционной больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с COVID-19, выписали 74 пациента.
РБК 01:55
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости вчера в 11:59
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Шоу-бизнес

Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец

В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
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Общество

Математики спрогнозировали пик распространения коронавируса в Москве

Сотрудники Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН считают, что пик распространения коронавирусной инфекции в Москве придется на май.
Профиль вчера в 16:58
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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