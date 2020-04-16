Коронавирус
ИзвестияВ Москве еще 14 пациентов скончались от коронавируса
Еще 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве 16 апреля, сообщили в оперштабе. Возраст умерших — от 29 до 88 лет. У большинства из них были хронические заболевания, среди которых гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма.
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Большинство скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16 апреля в 16:58
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
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ТАСС вчера в 05:10