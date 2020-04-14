Столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.

В Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных COVID-19

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