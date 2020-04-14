Коронавирус
РИА НовостиВ Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных COVID-19
Столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.
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Депздрав: В ближайшие две-три недели возможен дефицит коек для больных коронавирусом в стационарах Москвы
Агентство Москвавчера в 17:39
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Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
Общество
В Удмуртии ограничат въезд и выезд в города
Во избежание распространения коронавирусной инфекции в городах Удмуртии ограничат въезд и выезд.
ИА Удмуртия вчера в 11:25
Фигурное катание
Сегодня Татьяне Навке исполнилось 45 лет
Российской фигуристке Татьяне Навке сегодня исполнилось 45 лет.
News.ru вчера в 10:26
Политика
Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде
Отряд российских военных специалистов за неделю работы в Сербии продезинфицировал 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru 11 апреля в 22:37
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском вчера в 09:34
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Транспорт
РЖД отменяют 32 поезда дальнего следования
В связи со снижением пассажиропотока "Российские железные дороги" с 15 апреля временно отменяют 32 поезда дальнего следования.
Вести.Ru 12 апреля в 11:55
Космос
Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа
Ученые Юнь Чжан (Yun Zhang) из Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая и Дуглас Лин (Douglas N. C. Lin) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе разработали компьютерную модель, объясняющую не только все особенности загадочного астероида, но и механизм его образования.
РИА Новости вчера в 11:19
Общество
На базе «Востока» открыли обсерватор
Сахалин.Инфо вчера в 23:44
Финансы
Банки начали снижать стоимость обмена валюты после падения курса рубля
По данным издания, Промсвязьбанк с начала апреля улучшил условия конвертации валюты по опции «Спецкурс онлайн» для сумм от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
Общество
«Аэрофлот» повторно сократил количество рейсов в Петербург
Повторная корректировка полетной программы коснулась также Москвы, Сочи, Екатеринбурга и Краснодара.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:25
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Общество
Правительство выделило 50 миллиардов рублей на выплаты медикам
Правительство выделило 50 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом.
Piter.tv вчера в 03:17
Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК вчера в 12:18
Недвижимость
ПИК и ВТБ запускают совместную ипотечную программу
В соответствии с условиями программы, при стоимости квартиры 6 млн рублей, первоначальном взносе 20%, сроке кредита 20 лет и ставке 8,1% годовых ежемесячный платеж составит 40 тысяч рублей, но вносить такую сумму клиент начнет только в следующем году.
БН.ру вчера в 08:45
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Полиция задержала 37-летнего мужчину, который подозревается в поджоге травы в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся
Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения.
Хорошие новости 12 апреля в 15:53
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Политика
Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине
Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.
ФАН вчера в 03:24
Общество
Вернувшиеся из России 49 граждан Китая заразились коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией выявили у 49 граждан Китая, вернувшихся из России на родину через пропускной пункт Пограничный – Суйфэньхэ.
ToDay News Ufa вчера в 01:57
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 12 апреля в 00:42
Игры
Ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным
Буквально вчера появилась информация о стартовавшей разработке ремейка Resident Evil 4, как в сети сразу начали появляться утечки от разных источников.
The GEEK вчера в 10:50