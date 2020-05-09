Коронавирус
RT на русскомВ Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Рекордное количество: за сутки в Москве еще 2520 пациентов вылечились от COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:00
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Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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URA.Ru 06:45
Политика
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Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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По меньшей мере 179 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу Минздрав королевства.
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ПРАЙМ вчера в 03:23
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Ранее 9 мая новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что американской стороне непонятно, почему Россия так «отчаянно стремится к продлению СНВ-III».
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Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине
Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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