В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов

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