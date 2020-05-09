Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов

В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Читать в источнике
Комментировать309

Подробнее о событии

В Москве от коронавируса вылечилось более 2,5 тысяч человек

Москва 2403:29

Рекордное количество: за сутки в Москве еще 2520 пациентов вылечились от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:00

В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов

RT на русском03:33

Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве

Вечерняя Москва03:31

Еще 2 тыс. 520 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва03:30

В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса

РИА Новости03:28

Столичные врачи вылечили от Covid‑19 еще 2520 человек

РИАМО03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Гаджеты

AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3

NewInform вчера в 02:12
8
Общество

ТАСС: в Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
3
Армия и оружие

Как на юге России военные летчики провели парад Победы

Главный воздушный парад на юге России состоялся в Ростове-на-Дону, где, несмотря на проливной ливень, в небо поднялись 45 боевых самолетов и вертолетов 4-й воздушной армии ВВС и ПВО.
Российская газета 05:59
24
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета 07 мая в 16:47
2,1K
Игры

В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%

Square Enix подготовила скидку в 95% на огромный сборник игр в Steam в рамках акции «Оставайтесь дома и играйте».
Cyber.sports.ru 03:23
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
669
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
337
Культура

Жители 20 стран мира сняли фильм о своих дедах-участниках ВОВ

РЕН ТВ 06:51
Единоборства

Решение не отменять турнир UFC 249 назвали позором

Решение не отменять турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 249 назвали позором.
Газета.Ru 06:50
28
Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
51
Энергетика

Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru вчера в 12:15
321
Армия и оружие

Министр обороны США приказал подчиненным использовать спутники Blackjack

Министр обороны США Марк Эспер приказал подчиненным обратить внимание на космическую программу Blackjack.
ИА Красная Весна вчера в 08:54
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
454
Экономика

Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии

Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru 06:45
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
1,4K
Общество

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 179 человек

По меньшей мере 179 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу Минздрав королевства.
ТАСС 05:26
3
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Telegram и Павла Дурова

Сообщество Free TON Community, куда входят разработчики и потенциальные пользователи TON, в четверг, 7 мая, запустило блокчейн-платформу Free TON.
ПРАЙМ вчера в 03:23
34
Общество

Ограничения на въезд и выезд ввели в семи территориях Ставрополья

Власти Ставропольского края ввели ограничения на въезд и выезд на территории пяти районов, одного городского округа и одного города для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 16:28
38
Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
219
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
377
Киберспорт

Вышло обновление 1.4.0 для бета-ветки Mount & Blade 2: Bannerlord

Игра Mount & Blade II: Bannerlord получила обновление 1.4.0 для бета-ветки.
Дни24 04:19
Политика

Рябков не высказал оптимизма о диалоге с США по контролю вооружений

Ранее 9 мая новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что американской стороне непонятно, почему Россия так «отчаянно стремится к продлению СНВ-III».
Известия 06:38
Политика

В Москве прошел воздушный парад Победы

Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
108
Происшествия

В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»

В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт вчера в 17:09
1
Общество

Оценены потери населения России в Великой Отечественной войне

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 01:56
587
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
100
Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
258
Культура

Дочь прокурора сняла ко Дню Победы сериал в стиле Netflix

URA.Ru 04:32
2
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,5K
Общество

Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине

Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное