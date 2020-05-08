Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
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В Москве за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число человек

Газета.Ru10:26

Рекордное количество: за сутки в Москве еще 2520 пациентов вылечились от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:00

Еще 769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва меняется07 мая в 06:33

Еще 2 тыс. 520 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва03:30

В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 2,5 тысячи человек

Моссовет03:31

В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки

Российская газетавчера в 03:50

Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве

Вечерняя Москва03:31
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Экономика

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Единоборства

Почему Олейник не победит Вердума досрочно — отвечает статистика

Версия.Инфо 09:27
Политика

Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
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Шоу-бизнес

Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети

Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитила пользователей сети.
Lenta.ru 10:20
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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Известия 09:30
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Общество

В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Общество

Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

RT на русском 10:41
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Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России

По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС 07 мая в 23:09
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Футбол

Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09:45
Футбол

«Думал, что мог быть какой-то сговор»: Хиддинк вспомнил скандальный матч «Челси» - «Барселона»

Гус Хиддинк вспомнил скандальный ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» в 2009 году.
Евро-футбол.ру 12:27
Политика

Зеленский пообещал поставить мемориальные колокола в Крыму и Донецке

Президент Украины сообщил о старте программы по созданию новых мемориальных символов, в рамках которой планируется установить колокола в Донецке и Симферополе.
РБК 09:02
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Футбол

Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.
Soccer.ru 12:32
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
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Общество

Участниками онлайн-акции «Бессмертный полк» стали почти 3 млн человек

Заявки на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн" подали почти три млн человек.
ТАСС 09:38
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

Российская газета 03:26
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу

Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами.
ТАСС 12:57
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Транспорт

Спецрейс с россиянами вылетел из Испании в Санкт-Петербург и Москву

Спецрейс с 126 россиянами на борту вылетел из испанского Аликанте в Санкт-Петербург и Москву.
RT на русском 12:15
1
Общество

Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
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Космос

El Mundo (Испания): почему сегодня не стоит бояться приближения к Земле астероида 1998 года OR2 (El Mundo)

По данным расчетов, в 2076 году астероид 1998 OR2 приблизится на расстояние в 3,5 — 4 раза больше расстояния между Землей и Луной.
ИноСМИ 05 мая в 20:35
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
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Общество

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
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Политика

Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая

Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
НТВ вчера в 10:34
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Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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