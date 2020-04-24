За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова передает Telegram-канал столичного оперштаба по борьбе с COVID-19.

В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса

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