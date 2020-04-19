Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что по данным на утро воскресенья, 19 апреля, еще 84 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция выписаны из больницы после выздоровления. Всего число граждан, выздоровевших после COVID-19, увеличилось в столице до 1763.

В Москве еще 84 пациента вылечились от коронавируса

Происшествия Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом. 82

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 391

Религия В Крым доставили Благодатный огонь Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя. 650

Политика Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР. 6

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 761

Общество Обладателей удостоверений гособразца не ограничили в передвижении по Москве В Москве гражданам с удостоверениями гособразца разрешено беспрепятственное передвижение по городу по рабочим делам без указания маршрута.

Общество В России резко вырос спрос на наличные С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.

Происшествия Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. 35

Здоровье Врач развеял популярные мифы об алкоголе Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе. 1

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2,1K

Происшествия В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов. 415