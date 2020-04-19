Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве еще 84 пациента вылечились от коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что по данным на утро воскресенья, 19 апреля, еще 84 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция выписаны из больницы после выздоровления. Всего число граждан, выздоровевших после COVID-19, увеличилось в столице до 1763.
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В столице еще 84 пациента вылечились от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:05

В Москве ещё 84 пациента вылечились от коронавируса

News.ru03:23

Еще 84 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Вечерняя Москва02:59

84 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки

РИАМО03:17

В Москве от COVID-19 вылечились еще 84 пациента

ТК Звезда03:10

Мэрия сообщила о 84 вылечившихся за сутки от коронавируса москвичах

РБК03:18

В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом

ТАСС02:53
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Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
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За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах

За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
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Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом

Ситуация находится под полным контролем.
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В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.
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Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

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В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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В Тульской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

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Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
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Здоровье

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Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
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В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
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В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

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