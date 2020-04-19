Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве еще 84 пациента вылечились от коронавируса
Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что по данным на утро воскресенья, 19 апреля, еще 84 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция выписаны из больницы после выздоровления. Всего число граждан, выздоровевших после COVID-19, увеличилось в столице до 1763.
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В столице еще 84 пациента вылечились от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:05
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Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом
Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
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Объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб. с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть - Силуанов.
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Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев
Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
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В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
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В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
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Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза
Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.
Вести.Ru 06:47
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Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
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Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии.
Вести.Ru 06:59
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Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
Российская газета 04:11
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Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом
Ситуация находится под полным контролем.
Российская газета 02:53
Общество
Обладателей удостоверений гособразца не ограничили в передвижении по Москве
В Москве гражданам с удостоверениями гособразца разрешено беспрепятственное передвижение по городу по рабочим делам без указания маршрута.
Известия 06:45
Общество
В России резко вырос спрос на наличные
С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
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Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео
В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.
Lenta.ru 07:08
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Тульской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:38
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
Здоровье
Врач развеял популярные мифы об алкоголе
Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Происшествия
В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
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Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Бари Алибасов оформил бывшую квартиру Шукшиной на помощника
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