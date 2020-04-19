Коронавирус
Москва 24Еще 84 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Еще 84 пациента с коронавирусом вылечились в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего из столичных больниц выписали 1763 человека. Ракова уточнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования.
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В столице еще 84 пациента вылечились от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:05
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика
Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения
Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.
Известия 11:10
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Мантуров: первые поставки автомобилей Aurus начнутся в марте 2021 года
Глава Минпромторга Денис Мантуров уведомил, что первые поставки серийных автомобилей Aurus клиентам случатся в марте 2021 года.
Газета.Ru 11:37
Происшествия
Тело младенца нашли в реке в Новой Москве
В поселке Воскресенское в Новой Москве обнаружили тело младенца в реке.
Газета.Ru 09:59
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Наука
Почти пятая часть видов крупной морской фауны может вымереть
Московский Комсомолец в Марий Эл 10:06
Общество
В Башкирии с понедельника будут изменены правила выхода на работу
В Башкирии с понедельника действуют новые правила передвижения.
ToDay News Ufa 09:08
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости 08:15
Происшествия
В Липецке иномарка протаранила машину возле остановки
В Липецке, 19 апреля, на перекресте улиц Неделина и Пушкина произошло ДТП.
ГТРК Липецк 11:26
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил дуэль с Гиггзом и укус Зидана в лысину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
Bookmaker-ratings.ru 11:25
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Наука
Российский вирусолог оценил слова ученого из Китая о коронавирусе
ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
РИА Новости 10:20
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Гаджеты
ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
Игромания.ру вчера в 15:41
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Общество
Россияне массово поехали в Крым
Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Космос
Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса
Популярная механика 17 апреля в 11:11
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
Наука
В США создали не дающий ложно-отрицательный результат тест на COVID-19
За последние несколько месяцев ученые разработали несколько вариантов тестовых систем, большинство из которых основано на обнаружении обрывков РНК возбудителя COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов или на обнаружении антител к коронавирусу нового типа.
РЕН ТВ 16 апреля в 11:56
Гаджеты
Эксперты сравнили быстродействие OnePlus 8 Pro с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max
Эксперты YouTube-канала, зарегистрированного под именем Nick Ackerman, сравнили быстродействие OnePlus 8 Pro с двумя другими моделями смартфонов – iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy S20 Ultra.
OAnews 11:18
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс
Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).
РЕН ТВ 11:22