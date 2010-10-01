Коронавирус
ТАССВ Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом
В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом. Всего из больниц выписано 1 763 человека, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В столице еще 84 пациента вылечились от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:05
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Политика
Украинская телеведущая попросила Зеленского покончить с «фарсом»
Газета.Ru 17 апреля в 22:59
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Если вы всё же контактировали с инфицированным, то сыпь на коже может быть ранними признаками заболевания и стоит обратиться в медицинское учреждение, сообщил ТАСС врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ГТРК Самара 04:57
Общество
В Великобритании карантин продлили на три недели
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране продлевают все карантинные меры на три недели в связи с пандемией.
Gazeta.SPb 16 апреля в 15:27
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
REGNUM вчера в 22:18
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
Автоновости дня вчера в 08:42
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом находится под полным контролем
Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой.
Коммерсантъ 02:43
Общество
В Ленобласти зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировали еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 04:12
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце
РИА Новости 05:35
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Общество
Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Здоровье
В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 15 человек
В России за сутки коронавирусом заболело 6060 человек. Общее число заразившихся выросло до 42 853.
АиФ Урал 04:10
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Известия вчера в 15:55
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru 16 апреля в 06:11
Космос
США спасли «атакованный» Россией международный спутник
Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1.
Lenta.ru вчера в 13:42
Общество
В России за сутки выявлено более 6 тыс. зараженных коронавирусом
В Москве, где подтверждены более 24 тыс. случаев, выздоровели более 1,7 тыс. человек.
Коммерсантъ 04:15
Религия
В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова.
Коммерсантъ вчера в 16:59
Здоровье
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ вчера в 12:18
Экономика
Почему инвесторам стоит отказаться от гособлигаций США – мнение Рэя Далио
Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, считает, что инвесторы поведут себя «сумасшедшим образом», если продолжат держать государственные облигации.
Financial One 16 апреля в 07:59
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 16 апреля в 06:38
Здоровье
182 случая коронавируса выявлено в Кировской области
За субботу выявили 40 заболевших. По состоянию на утро 18 апреля в Кировской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.
РИА НаВятке 05:13
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Интерфакс вчера в 18:02
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50