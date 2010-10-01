В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом. Всего из больниц выписано 1 763 человека, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом

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Общество В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. 323

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