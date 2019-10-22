Общество
РИА НовостиВ Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
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Спикер совета скандального поселка Роза попала в больницу после встречи с жителями
Znak.comвчера в 08:57
Е.Малышева сообщила о нормализации своего состояния после госпитализации в Москве
Агентство Москва03:33
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Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
REGNUM вчера в 15:46
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
Российская газета вчера в 17:16
Здоровье
В Башкирии прививки от гриппа сделали 817 тысяч человек
Роспотребнадзор Башкортостана сообщает, что случаев гриппа пока не зарегистрировано, но число заболевших острыми респираторными инфекциями растет.
Московский Комсомолец вчера в 02:43
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Политика
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения.
Российская газета 03:46
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Политика
Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:53
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Единоборства
Конор Макгрегор: В поединке Нурмагомедова и Фергюсона ставлю на Хабиба
Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о исходе возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Советский спорт 03:51
Технологии
Google Cameos теперь доступно для пользователей Android
Компания Google представила свою знаменитую платформу Cameos, в которой известные люди отвечают на вопросы своих подписчиков.
ГЛАС.RU вчера в 09:34
Экономика
В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%, а увеличение инфляции прогнозируется на уровне 3—4%.
RT на русском вчера в 14:32
Общество
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
Роскачество исследовало "ромашку" - лекарства, БАДы и чаи с добавлением этого растения.
Российская газета 01:00
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Наука
Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о других косвенных, возможных результатах воздействия потребления мяса на здоровье, которые авторы рекомендаций почему-то проигнорировали.
N+1 18 октября в 20:02
Гаджеты
Samsung готовит нас к анонсу новой платформы
Компания Samsung начала дразнить общественность скорым анонсом новой однкористальной системы семейства Samsung Exynos.
iXBT.com 00:40
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Московский Комсомолец 03:22
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Общество
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР
«Нафтогаз Украины» должен поставлять газ ДНР и ЛНР без учёта долгов, сказано в постановлении №875 от 12 октября 2019 года, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.
REGNUM 01:27
Армия и оружие
На Украине признали неэффективность бронекатеров «Гюрза-М»
Артиллерийские украинские бронекатеры "Гюрза-М" не могут выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более из-за ограниченных боевых характеристик.
Газета.Ru 02:29
Политика
СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины
Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.
Росбалт 03:25
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Фигурное катание
Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной
Как оказалось, фигурист избегает дома общения с Татьяной Тотьмяниной, чтобы не спровоцировать ссору.
Территория новостей вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41