Общество
РИА НовостиВ Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
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Кто чем занят, а я нахожусь в машине скорой помощи. Прекрасные доктора-девчонки. Почему я в скорой помощи? Потому что первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз. Первый раз в жизни давление было 200 на 130
— Елена Малышева, российская ведущаяSputnik Узбекистан 02:09
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Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Экспресс газета вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 21 октября в 23:32
Общество
Самозанятые смогут зарегистрироваться еще в 13 регионах России
В 2020 году зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут жители 13 новых регионов, ранее не участвовавших в эксперименте.
Inc. Russia 01:58
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Футбол
Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль вчера в 01:54
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Общество
Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае
Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
РБК 02:18
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС 21 октября в 17:41
Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
Lenta.ru вчера в 07:23
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Кино
Юрий Быков в Екатеринбурге рассказал, как понимать его фильм «Сторож»
22 октября в Екатеринбурге, в кинотеатре КАРО (ТРЦ «Радуга парк») устроили премьерный показ нового фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова («Майор», «Дурак», «Спящие», «Завод»).
Московский Комсомолец Екатеринбург 00:54
Общество
Закрыли плеер, на котором держались 80% пиратских ресурсов
Плеером Moonwalk пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов.
Первое Студенческое агентство вчера в 10:16
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности.
Известия вчера в 23:19
Здоровье
Жителей Чувашии предлагают штрафовать за купание в запрещенных местах
Год назад купаться было разрешено в 42 местах, а в этом году – в 108.
Мой город Чебоксары 00:40
Авто
Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость
Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
7 новостей вчера в 08:52
Футбол
«Матч ТВ» неожиданно покажет центральный матч 14-го тура
Стало известно расписание телетрансляций матчей 14-го тура российской Премьер-лиги, которые состоятся с пятницы по воскресенье.
Евро-футбол.ру 21 октября в 15:15
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Общество
Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
ИА Крыминформ 02:18
Футбол
В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru 02:17
Космос
Новый вид штормов обнаружен на Сатурне
Международная группа исследователей обнаружила на Сатурне ранее неизвестный тип шторма.
Южный Федеральный вчера в 11:59
Здоровье
На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей
В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.
Вести Подмосковья 00:39
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова через два дня после родов надела корсет
Напомним, роды Анастасии Решетовой проходили в подмосковном госпитале Лапино.
Вечерний курьер 20 октября в 10:08