Общество

Вести.RuВести.RuГлава Республики Алтай назвал причину своей госпитализации

Олег Хорохордин находился в Москве в командировке, потому его и госпитализировали в одну из столичных клиник из-за проблем с желудком. Чиновник рассказал ТАСС, что его госпитализация не повлияет на рабочие процессы и управление регионом.
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Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.
РБК12:27

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Главу Алтая госпитализировали во время командировки в Москве

RT на русском12:57

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Российская газета12:23

Глава республики во время командировки в Москву попал в больницу

Новости Горного Алтая12:43

Госпитализация главы Алтая не повлияет на рабочие процессы в республике

ТАСС13:41

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Интерфакс12:41

Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем

РБК12:27

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

РИА Новости12:44
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Олег Леонидович Хорохордин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Алтай с 1 октября 2019.
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