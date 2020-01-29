Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.

с чего всё началось

Олег Хорохордин находился в Москве в командировке, потому его и госпитализировали в одну из столичных клиник из-за проблем с желудком. Чиновник рассказал ТАСС, что его госпитализация не повлияет на рабочие процессы и управление регионом.

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