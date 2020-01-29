Общество
Вести.RuГлава Республики Алтай назвал причину своей госпитализации
Олег Хорохордин находился в Москве в командировке, потому его и госпитализировали в одну из столичных клиник из-за проблем с желудком. Чиновник рассказал ТАСС, что его госпитализация не повлияет на рабочие процессы и управление регионом.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.РБК12:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Кино
Том Хиддлстон на видео показал подготовку к съемкам сериала «Локи»
Пока сюжет проекта остается неизвестным, однако предполагается, что зрителям покажут разные эпохи и то, каким образом Локи влиял на историю в тот или иной период времени.
Спорт
ВФЛА хотят исключить из World Athletics
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Космос
Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России
Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
Космос
Обозначены сроки сборки опытного образца космического грузовика «Арго»
Первый опытный образец космического грузовика «Арго» появится уже в 2023 году.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты
С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Шоу-бизнес
Гагарина вышла на сцену в костюме с экстремально глубоким декольте
Гаджеты
Стало известно, когда Samsung Galaxy S20 и Z Flip поступят в продажу
Автор портала XDA Developers Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте опубликовал очередную порцию утечек о новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 и "раскладушке" Galaxy Z Flip.
Политика
США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым
США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
Армия и оружие
National Interest включил «Борей» в пятерку самых мощных субмарин
Российские атомные подводные лодки Подводные корабли проекта 955 "Борей" вооружены 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава" с десятью боеголовками.
Киберспорт
Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
Баскетбол
НБА не планирует менять логотип в честь Кобе Брайанта
Лига не планирует помещать на логотип легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта, несмотря на то, что петиция с просьбой поместить игрока на логотип собрала более 2 миллионов подписей.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Гаджеты
С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Путешествия
Иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода
Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев.
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.