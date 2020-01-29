Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве госпитализировали главу Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. "Лег на пару дней прокапаться", — цитирует его РБК. Ранее в СМИ появилась информация, что Хорохордин попал в реанимацию.
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с чего всё началось

Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.
РБК12:27

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Главу Алтая госпитализировали во время командировки в Москве

RT на русском12:57

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

РИА Новости12:44

Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем

РБК12:27

Госпитализация главы Алтая не повлияет на рабочие процессы в республике

ТАСС13:41

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Интерфакс12:41

Глава республики во время командировки в Москву попал в больницу

Новости Горного Алтая12:43

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Российская газета12:23
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Технологии

Еще одна уязвимость обнаружена в процессорах Intel

Американские эксперты выявили в процессорах Intel уязвимость, благодаря которой злоумышленники могут получить интересующие их сведения.
МедиаПоток вчера в 10:50
Музыка

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Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России

По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
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Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Бывший полковник Захарченко решил вернуть конфискованные 9 млрд рублей

Московский Комсомолец 04:18
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Политика

Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ

По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
iReactor 07:15
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Путин помиловал израильтянку Иссахар

RT на русском 12:01
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Футбол

Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»

Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
РБК 13:50
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета вчера в 03:12
Религия

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС.
Известия 08:47
Общество

В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
RT на русском 06:08
Происшествия

В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка

Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
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ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

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Интерфакс 14:30
Гаджеты

Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa вчера в 01:06
Политика

США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
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Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
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Шоу-бизнес

Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Вести.Ru 13:48
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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Гаджеты

Microsoft представит обновление Windows 7

Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Компания вчера в 08:44
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Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Военное обозрение 07:19
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Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

RuNews24.ru 06:13
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На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде

На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
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Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным

На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации касаемо раздела имущества.
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В Австралии китайский коронавирус смогли вырастить в лаборатории

Специалисты научного института из Австралии создали новый вид коронавируса вне Китая.
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Запрещенный в России фильм «Дау» вошел в программу Берлинале

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Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
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Олег Леонидович Хорохордин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Алтай с 1 октября 2019.
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