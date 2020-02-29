Происшествия
РБКВ Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который летел транзитным рейсом через Шереметьево. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.РИА Новости02:09
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Анализы контактировавших в Шереметьево с зараженным COVID-19 иранцем отрицательные
Интерфаксвчера в 23:30
Пятеро контактировавших с больным COVID-19 иранцем госпитализированы в Москве
RT на русскомвчера в 23:40
Пятерых контактировавших с больным коронавирусом иранцем госпитализировали в Москве
Известиявчера в 23:28
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