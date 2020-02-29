В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который летел транзитным рейсом через Шереметьево. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

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В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

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