Происшествия

РБКРБКВ Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось

В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который летел транзитным рейсом через Шереметьево. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
РИА Новости02:09

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Анализы контактировавших в Шереметьево с зараженным COVID-19 иранцем отрицательные

Интерфаксвчера в 23:30

Врачи не нашли коронавирус у контактировавших в Шереметьево с зараженным гражданином Ирана

Москва 2401:41

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

РБК00:26

Пятеро контактировавших с больным COVID-19 иранцем госпитализированы в Москве

RT на русскомвчера в 23:40

В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем

РИА Новости02:09

Пятерых контактировавших с больным коронавирусом иранцем госпитализировали в Москве

Известиявчера в 23:28

Контактировавших с зараженным коронавирусом в Шереметьево отпустили после обследования

ТАССвчера в 23:07
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Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Газета.Ru 01:07
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro представят 5 марта

Realme 6 и 6 Pro представят 5 марта, сообщают сетевые инсайдеры.
Live24 вчера в 02:25
Происшествия

Число погибших после ЧП в банном комплексе в Москве выросло до трех

РИА Новости 02:29
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Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
News.ru вчера в 01:13
Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
Здоровье

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:06
Армия и оружие

Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Коммерсантъ вчера в 13:11
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в ресторане на Ямале

Четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия в ресторане "Мечта" города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
ТАСС 04:04
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии

Пятый канал 27 февраля в 19:14
Кино

Актер потребовал 80 млн рублей от Михалкова

RuNews24.ru 03:32
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Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
Lenta.ru вчера в 21:49
Футбол

Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»

Газета.Ru 04:05
Общество

Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина

Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана.
Lenta.ru 02:49
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют потепление в Москве к 8 марта до +9 °С

Дневная температура в Москве 7 и 8 марта может превысить норму на 6—8 °С, достигнув отметки +9 °С. Об этом сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко связала свой гастрит с карьерой модели

Rostov gazeta 03:05
Происшествия

МЧС сообщило о крушении вертолета под Астраханью

В результате крушения погиб пилот, уточняет "Интерфакс". По предварительным данным, упал вертолет Robinson.
Вести.Ru вчера в 12:13
Общество

В небе над Хорватией взорвался метеорит

Метеорит с огромной скорость пролетел над городом в Хорватии и взорвался, озарив небо яркой вспышкой.
Ореанда-Новости 04:00
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Политика

В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
Газета.Ru 03:09
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой позирует на рендерах

Известный источник утечек @OnLeaks совместно с ресурсом PriceBaba опубликовал качественные рендеры смартфона среднего уровня Galaxy A41, который готовит к выпуску компания Samsung.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Технологии

Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5

GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Ferra вчера в 06:59
Армия и оружие

Опубликовано видео полетов палубной авиации Северного флота

Палубная авиация Северного флота провела учения на Кольском полуострове: летчики отдельного корабельного истребительного полка в ходе тренировочных полетов отработали в небе Заполярья тактику ведения воздушного боя.
Рамблер 26 февраля в 04:44
Армия и оружие

Турецкий F-16 уничтожил российский ЗРПК «Панцирь-С» в Сирии

В издании Star, сославшись на главу турецкого Минобороны, сообщили о том, что истребитель F-16 ВВС Турции смог уничтожить российский ЗРПК «Панцирь-С».
Discover24 02:58
Общество

Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

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Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru 27 февраля в 09:59
Экономика

Когда инвесторам стоит начать покупать акции

Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что исторически подобные условия приводили к положительной доходности для тех участников рынка, которые не поддавались панике и продолжали держать акции.
Financial One вчера в 08:35
Финансы

Изменения в законодательство о валютном регулировании одобрены правительством РФ

Правительством России одобрены изменения в законодательство о валютном регулировании, сообщается на сайте кабинета министров.
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Анфиса Чехова в бархатном платье в пол появилась на ковровой дорожке

На ковровой дорожке Чехова предстала в вечернем наряде.
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