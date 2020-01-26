Происшествия
КоммерсантъВ Москве с высокой температурой госпитализированы семь китайцев
На севере Москвы из отеля с высокой температурой госпитализировали семь человек, по предварительным данным, граждан Китая, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах. Предварительно им поставлен диагноз ОРВИ. Отель расположен в Войковском районе.
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Источник: в Москве госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ
RT на русскомвчера в 15:44
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В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче
Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет фигуристы из России выиграли все золото ЧЕ
Российские спортсмены завоевали золотые медали во всех четырех видах на чемпионате Европы по фигурному катанию - 2020, сообщает Sport24.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Авто
Новый Toyota Harrier получит название Toyota Venza
Toyota Harrier в Японии появится до конца года, а в 2021 году модель выйдет на американский рынок, но там ее будут предлагать под названием Venza.
Футбол
Головин стал лучшим игроком «Монако» в матче со «Страсбургом»
Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком своей команды в матче 21-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:3).
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Гаджеты
Реального конкурента Xiaomi Mi Band выпустит Redmi
В ноябре вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) обратился к поклонникам продукции обеих компаний с вопросом, насколько им понравились первые умные часы Xiaomi Mi Watch и ожидают ли они выхода умных часов под брендом Redmi.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram
В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
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Неизвестная Нива-«моська»: таких собрали всего две
Единоборства
Украинский боксер укусил соперника во время боя
Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Общество
У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен
У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Космос
«Не можешь выбрать имя мэра — назови марсоход»: колонка Дмитрия Горчакова о том, чему нас учит NASA
Наш друг и коллега Дмитрий Горчаков уверен, что наука делает мир лучше и подсказывает политикам, чиновникам и всем нам вдохновляющие примеры, как надо и как можно вести дела.
Здоровье
Минздрав сообщил об отсутствии в РФ случаев заражения коронавирусом
Лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Происшествия
На Науки «Поло» сбил девушку на тротуаре и ушел в столб
«Поло» от удара выбросило на тротуар, где автомобиль задел 19-летнюю девушку, а затем врезался в столб.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.