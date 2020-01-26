На севере Москвы из отеля с высокой температурой госпитализировали семь человек, по предварительным данным, граждан Китая, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах. Предварительно им поставлен диагноз ОРВИ. Отель расположен в Войковском районе.

В Москве с высокой температурой госпитализированы семь китайцев

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