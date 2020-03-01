Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

В оперативном штабе напоминают, что подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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Медслужбы Москвы пока не подтверждают наличие коронавируса у пациента в столице

ТАСС11:50

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

РИА Новости12:07

Депздрав прокомментировал сообщения о первом заражении коронавирусом в Москве

Lenta.ru12:02

Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве

РБК12:39

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

РИАМО11:29

Пациент с подозрением на коронавирус проходит диагностику в Москве

Москва 2411:21

Штаб: Пациент с подозрением на коронавирус проходит комплекс диагностических мероприятий в Москве

Агентство Москва11:11
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«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

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Происшествия

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Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе.
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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
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Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло до 34 человек, еще пятеро заболевших скончались.
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Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

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В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
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Оценены перспективы возвращения бюджетных моделей Chevrolet в Россию

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