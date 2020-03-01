Происшествия
Российская газетаВ Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В оперативном штабе напоминают, что подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Здоровье
Состояние доставленных с Diamond Princess в Казань остается прежним
Напомним, что восемь россиян были эвакуированы с лайнера в Республиканскую инфекционную больницу в ночь на 23 февраля.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина откровенно призналась, что не живет с молодым мужем
Артистка заявила, что ей просто необходимо изредка побыть наедине с собой. А когда приходит скука, Гор заходит к ней.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Армия и оружие
Турция в Сирии: вторжение без объявления войны
"Вести недели" уже рассказывали о том, что Турция ввела туда массивный контингент своих войск якобы для защиты своих наблюдательных пунктов.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Политика
Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Культура
Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Экономика
Путин назвал цены на нефть приемлемыми
Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Армия и оружие
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Энергетика
Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года
В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
Кино
Джеймс Ганн завершил съемки нового «Отряда самоубийц»
Американский режиссер Джеймс Ганн, автор дилогии "Стражи Галактики", объявил об окончании съемок "Отряда самоубийц".
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Общество
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 34 человек
Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло до 34 человек, еще пятеро заболевших скончались.
Армия и оружие
Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
Соглашение устанавливает правовую основу сотрудничества для защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Сирии.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Авто
Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили
Напомним, в прошлом году налоговый режим был облегчен для владельцев автомобилей не старше трех лет, попадающих в нижнюю категорию роскоши (от 3 млн до 5 млн руб.): для них теперь применяется только один вид повышающего коэффициента — 1,1 вместо прежних 1,3.
Армия и оружие
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Авто
Оценены перспективы возвращения бюджетных моделей Chevrolet в Россию
Российские журналисты обсудили с экспертами возможность возврата на российский рынок автомобилей производителя UzAuto Motors, которые продавались под брендом Chevrolet, и перспективы этого возвращения.