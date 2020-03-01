В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы. Пока результатов анализов нет, говорить о заболевании преждевременно. На протяжении последних месяцев у нескольких москвичей обнаруживались симптомы заболевания.

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

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