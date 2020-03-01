Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы. Пока результатов анализов нет, говорить о заболевании преждевременно. На протяжении последних месяцев у нескольких москвичей обнаруживались симптомы заболевания.
Читать в источнике
Комментировать190

Подробнее о событии

Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве

РБК12:39

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

РИАМО11:29

Депздрав прокомментировал сообщения о первом заражении коронавирусом в Москве

Lenta.ru12:02

Медслужбы Москвы пока не подтверждают наличие коронавируса у пациента в столице

ТАСС11:50

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

РИА Новости12:07

Пациент с подозрением на коронавирус проходит диагностику в Москве

Москва 2411:21

Штаб: Пациент с подозрением на коронавирус проходит комплекс диагностических мероприятий в Москве

Агентство Москва11:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
Общество

В Чехии выявили первые три случая заражения новым коронавирусом

В Чехии выявили первые три случая заражения новым типом коронавируса.
РБК 13:40
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета 16:40
Футбол

«Реал» всухую обыграл «Барселону», Винисиус побил рекорд Месси

Винисиус отличился в возрасте 19 лет и 233 дня, став самым молодым футболистом в XXI веке, который забивал в "класико".
РЕН ТВ 17:42
Происшествия

Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека

Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Вечерняя Москва 28 февраля в 23:37
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия 18:03
Энергетика

Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Москва 24 вчера в 16:23
Кино

В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»

Discover24 04:41
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста

Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Комсомольская правда 00:50
Общество

Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах

Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края.
Известия 16:01
Киберспорт

Electronic о победе NAVI на IEM Katowice 2020: «Горжусь командой»

CyberSport.ru 15:10
Общество

В Багдаде обстреляли американское посольство

В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Lenta.ru 16:55
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
РБК 16:01
Общество

Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды

Коммерсантъ 09:44
Общество

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Lenta.ru 12:28
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
Происшествия

Товарный поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Красная весна 14:27
Культура

В МХТ имени Чехова снова прилетела «Чайка»

В МХТ имени Чехова прошел предпремьерный показ спектакля «Чайка» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса.
BFM.ru 28 февраля в 10:29
Политика

Путин заставил чиновников собирать чемоданы

Подтвердил, что поправки вступят в силу сразу после подписания закона и будут распространятся и на нынешнюю власть тоже.
Московский Комсомолец 09:31
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Военное дело 10:48
Культура

Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась

Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue - певица села мимо стула и упала на пол.
Discover24 05:04
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
Общество

OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России

Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
ТАСС 16:39
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Общество

Службам транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры

Сотрудники подразделений транспортной безопасности со 2 марта получили право применять электрошокеры.
РБК 18:01
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Общество

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ 05:03
Армия и оружие

Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией

RT на русском 16:48
Происшествия

В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка

Интерфакс 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное