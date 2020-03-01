Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

В оперативном штабе напоминают, что подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве

РБК12:39

Пациент с подозрением на коронавирус проходит диагностику в Москве

Москва 2411:21

Депздрав прокомментировал сообщения о первом заражении коронавирусом в Москве

Lenta.ru12:02

Медслужбы Москвы пока не подтверждают наличие коронавируса у пациента в столице

ТАСС11:50

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

РИАМО11:29

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

РИА Новости12:07

Штаб: Пациент с подозрением на коронавирус проходит комплекс диагностических мероприятий в Москве

Агентство Москва11:11
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Политика

Глава МИД Ирана заявил о «капитуляции» США в Афганистане

Ранее 29 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Известия 14:53
Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Газета.Ru 19:50
Наука

В гробнице Тутанхамона активно ищут тайные комнаты

Ученые полагают, что в знаменитой гробнице фараона Древнего Египта Тутанхамона находятся скрытые комнаты.
Аргументы недели 09:40
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Космос

Boeing сообщил о халатности при испытаниях систем Starliner

Народные новости вчера в 00:43
Экономика

В России резко сократили выдачу кредитных карт

В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Газета.Ru 20:35
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Шоу-бизнес

Анне Семенович исполняется 40 лет

1 марта свой 40-летний юбилей отмечает фигуристка, певица, телеведущая и актриса Анна Семенович.
RT на русском 04:36
Финансы

О чём говорит рекордная сумма на счетах в банках

Эдуард Коложвари Как сообщало ИА REGNUM, физические лица держат на текущих счетах в российских банках 8 трлн рублей — 26% от всего объёма привлечённых розничных ресурсов.
REGNUM 28 февраля в 01:09
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС 20:23
Гаджеты

Объявлен список смартфонов семейства Xiaomi, которые получат MIUI 12

Стало известно, какие устройства получат новую оболочку системы MIUI 12.
Piter.tv 13:07
Кино

Джеймс Ганн завершил съемки нового «Отряда самоубийц»

Американский режиссер Джеймс Ганн, автор дилогии "Стражи Галактики", объявил об окончании съемок "Отряда самоубийц".
Народные новости 09:25
Шоу-бизнес

Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару

Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
ФАН вчера в 23:35
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости вчера в 05:27
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса 09:08
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ 12:45
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
RT на русском 11:02
Экономика

Путин назвал цены на нефть приемлемыми

Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Газета.Ru 10:46
Фигурное катание

Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

ТАСС Спорт 20:48
Футбол

«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
ProstoProSport 12:45
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК 18:28
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста 10:32
Футбол

«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд

В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
LiveSport.ru 13:33
Здоровье

L’Espresso (Италия): государственная система здравоохранения рушится. Но теперь она должна справляться еще и с коронавирусом (L’Espresso)

Наше издание задало этот вопрос врачам, непосредственно участвующим в этой битве, экономистам, ученым, экспертам и муниципалитетам: единогласный ответ — нет, мы не готовы, потому что система, перед тем как раздался сигнал тревоги о коронавирусе, уже работала на 150% своего потенциала, особенно в государственных клиниках Ломбардии и Венето.
ИноСМИ 16:08
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru 19:41
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Известия 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
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