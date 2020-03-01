В оперативном штабе напоминают, что подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

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