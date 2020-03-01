Происшествия
Российская газетаВ Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В оперативном штабе напоминают, что подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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Политика
Глава МИД Ирана заявил о «капитуляции» США в Афганистане
Ранее 29 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Наука
В гробнице Тутанхамона активно ищут тайные комнаты
Ученые полагают, что в знаменитой гробнице фараона Древнего Египта Тутанхамона находятся скрытые комнаты.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Космос
Boeing сообщил о халатности при испытаниях систем Starliner
Экономика
В России резко сократили выдачу кредитных карт
В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Шоу-бизнес
Анне Семенович исполняется 40 лет
1 марта свой 40-летний юбилей отмечает фигуристка, певица, телеведущая и актриса Анна Семенович.
Финансы
О чём говорит рекордная сумма на счетах в банках
Эдуард Коложвари Как сообщало ИА REGNUM, физические лица держат на текущих счетах в российских банках 8 трлн рублей — 26% от всего объёма привлечённых розничных ресурсов.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Гаджеты
Объявлен список смартфонов семейства Xiaomi, которые получат MIUI 12
Стало известно, какие устройства получат новую оболочку системы MIUI 12.
Кино
Джеймс Ганн завершил съемки нового «Отряда самоубийц»
Американский режиссер Джеймс Ганн, автор дилогии "Стражи Галактики", объявил об окончании съемок "Отряда самоубийц".
Шоу-бизнес
Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару
Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
Экономика
Путин назвал цены на нефть приемлемыми
Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Фигурное катание
Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Футбол
«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Спорт
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
Футбол
«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
Здоровье
L’Espresso (Италия): государственная система здравоохранения рушится. Но теперь она должна справляться еще и с коронавирусом (L’Espresso)
Наше издание задало этот вопрос врачам, непосредственно участвующим в этой битве, экономистам, ученым, экспертам и муниципалитетам: единогласный ответ — нет, мы не готовы, потому что система, перед тем как раздался сигнал тревоги о коронавирусе, уже работала на 150% своего потенциала, особенно в государственных клиниках Ломбардии и Венето.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму
Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Общество
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.