"Скорую помощь" актрисе вызвал официант. Сначала Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но медики настояли и госпитализировали ее в ГКБ им. Боткина с подозрением на инсульт.

с чего всё началось

В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.

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