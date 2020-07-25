Шоу-бизнес

BFM.ruBFM.ruВ Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен

В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
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с чего всё началось

В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен

"Скорую помощь" актрисе вызвал официант. Сначала Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но медики настояли и госпитализировали ее в ГКБ им. Боткина с подозрением на инсульт.
Московский Комсомолец02:02

Подробнее о событии

СМИ: Елена Кондулайнен находится в реанимации после инсульта

StarHit.ru03:47

СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен

Говорит Москва03:15

«МК» сообщил о госпитализации Елены Кондулайнен

РИА Новости02:31

В Москве госпитализировали секс-символ советского кино Елену Кондулайнен

Lenta.ru03:12

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве

РЕН ТВ02:18

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен экстренно госпитализирована

Пятый канал02:16

В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен

Московский Комсомолец02:02
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Bimru.ru 23 июля в 06:58
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
351
Политика

Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
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Космос

Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды

Российская газета 23 июля в 04:40
4
Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
9
Происшествия

В Керченском проливе затонул бронетранспортер

РИА Новости 04:10
12
Происшествия

На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
3
Экономика

Доходы россиян продолжат падать после выхода из кризиса

Реальные располагаемые доходы россиян могут продолжить снижаться и после выхода из кризиса.
URA.Ru 03:43
Космос

Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году

ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС 22 июля в 06:27
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
1,4K
Политика

Трамп осудил Пентагон за запрет использовать флаг Конфедерации

Президент США Дональд Трамп осудил решение главы Пентагона Марка Эспера запретить использование флага армии Конфедерации на национальных военных объектах.
РБК 03:48
6
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
23
Политика

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Газета.Ru вчера в 16:15
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Экономика

В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

Авторами предложения стали АНПФ и НАПФ, уточняют «Известия».
Бел.Ру вчера в 02:50
2,4K
Наука

5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи

Коротким сексом ученые называют половой акт длительностью 1–2 минуты, нормальным — 3–7 минут, а хороший (у них оптимальный) — 7–13 минут.
НГС вчера в 22:30
Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
33
Кино

Сын Андрея Панина получил первую работу в кино

Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
8
Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
107
Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

Интерфакс 02:35
1
Культура

Ведущий «Поле чудес» выпустит книгу об участии в Чеченской войне

Известный российский ведущий передачи "Поле чудес" Леонид Якубович поделился информацией об участии в Чеченской войне.
Народные новости 04:07
5
Путешествия

Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию

Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение.
РБК вчера в 10:04
51
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru вчера в 05:51
71
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
1,1K
Футбол

«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю

Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
Наука

Водоросли оказались эффективнее лекарств против COVID-19

Ученые из США и Южной Кореи выяснили, что входящий в состав морских водорослей гепарин блокирует новый штамм коронавируса лучше, чем главный препарат для лечения инфекции в США – ремдесивир.
Anews вчера в 12:06
6
Общество

В Омской области введен режим ЧС из-за засухи и суховеев

Накануне режим ЧС ввели в Челябинской области. Он будет действовать на территории районов, где наблюдается засуха.
Известия 03:49
5
Гаджеты

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 00:42
32
Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
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Елена Кондулайнен
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации, эстрадная певица.
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