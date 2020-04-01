Цель понятна, поскольку это действительно подтвержденные диагнозы коронавируса.

с чего всё началось

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В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции

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