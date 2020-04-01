Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Читать в источнике
Комментировать479
с чего всё началось

Разворот (утренний): О работе приложения для мониторинга москвичей на карантине

Цель понятна, поскольку это действительно подтвержденные диагнозы коронавируса.
Эхо Москвы03:00

Подробнее о событии

Мэрия Москвы готова применять QR-коды для контроля режима изоляции

Коммерсантъ02:56

Названы сроки внедрения QR-кодов для контроля в период самоизоляции в Москве

Известия06:54

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

RT на русском03:15

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

РИА Новости02:59

Эксперт рассказал, что представляют собой QR-коды, но пока никто не знает, какая информация будет зашифрована в них

Эхо Москвы07:55

Мэрия Москвы издаст постановление о QR-кодах для контроля соблюдения режима самоизоляции

ТАСС02:44

Мэрия Москвы будет выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции

Интерфакс02:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:55, Ашберн
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Энергетика

В Россию начнут поставлять дешевый бензин из Европы

В России могут начать массовые закупки бензина в европейских странах из-за резкого снижения цен на нефть.
Gazeta.SPb вчера в 08:51
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Игры

Деньги с продаж нового Humble Bundle пойдут на борьбу с коронавирусом

Сайт Humble Bundle объявил, что 100% денег с продаж нового набора пойдут на поддержку организаций, которые борются с коронавирусом.
Игромания.ру 04:27
Энергетика

Трамп нашел способ помочь США в нефтяной войне

Президент США Дональд Трамп нашел способ помочь американским нефтяникам в условиях ценовой войны и планирует сдать им в аренду пространство для хранения сырья в Стратегическом нефтяном резерве страны.
Lenta.ru 07:44
Экономика

Цены на жилье в России могут рухнуть на 20%

Цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут упасть на 10–20%, говорят эксперты по недвижимости.
Телеканал 360° 30 марта в 17:59
Политика

Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом

После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
РБК 06:58
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Происшествия

Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС 08:17
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Здоровье

Курянам запретят сближаться из-за коронавируса

В новом постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой говорится о различных мерах борьбы с распространением заболевания.
Курские известия 03:43
Происшествия

Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации

В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Lenta.ru 06:29
Авто

Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью

Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Российская газета вчера в 11:00
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

Коронавирус. Саратовцы выстроились в длинные очереди за спецпропусками

UPD 14.35 Читатели сообщают также о многолюдной очереди у администрации Энгельсского района.
Взгляд-инфо 05:37
Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что антибиотики при вирусной пневмонии не помогут.
ФедералПресс 07:41
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не появится в российском PS Store

Astera 05:43
Авто

Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Автоновости дня 01:37
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Авто

На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 03:57
Общество

Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо

Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Pravda.Ru 08:22
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Общество

Александр Бурков в актуальном интервью расскажет о борьбе с коронавирусом в Омской области

Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал о принимаемых мерах во время пандемии коронавируса, поддержке предпринимательства и прокомментировал отставку министра здравоохранения Омской области.
12 Канал Омск 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное