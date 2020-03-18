Происшествия
RT на русскомВ Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении дерзких преступлений задержаны шестеро ранее судимых граждан», — заявила Волк.
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с чего всё началось
В МВД уточнили, что подозреваемые вернулись через несколько дней на место преступления и подожгли две машины на территории дилерского центра. Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей.RT на русском01:35
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