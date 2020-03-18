Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении дерзких преступлений задержаны шестеро ранее судимых граждан», — заявила Волк.
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с чего всё началось

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

В МВД уточнили, что подозреваемые вернулись через несколько дней на место преступления и подожгли две машины на территории дилерского центра. Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей.
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Полиция задержала шестерых обстрелявших автосалон на юге Москвы мужчин

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Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве

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В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

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Полиция задержала в Москве банду хулиганов за стрельбу по автосалону и поджоги

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В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

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В Москве сотрудники МВД России задержали группу лиц по подозрению в хулиганстве и поджоге автомобилей

МВД медиавчера в 23:30
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Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Перед выходом из дома зараженный рассказал проживающим вместе с ним родителям, что собирается распространить коронавирус.
Российская газета 04:29
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

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Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Происшествия

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СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

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Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
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Газета.Ru 03:49
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Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую

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StarHit.ru 03:30
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Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Народные новости 03:03
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель

16 марта стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 16.26 мск до $29,97 за баррель.
Ведомости 16 марта в 15:30
Общество

Назвали повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты

Врачи определили и назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу.
Ugpressa.ru 04:01
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Гаджеты

Вышла первая публичная версия расширений Ray Tracing для API Vulkan

Выпуск Khronos Group новой версии API Vulkan, которая обеспечивает работу трассировки лучей на всех видеокартах, позволит отобрать эксклюзив на использование Ray Tracing у обладателей связки карта Nvidia и ОС Windows 10 со специализированным DirectX.
Faktom вчера в 13:30
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Путин призвал население не закупать продукты впрок

Москва, 17 марта 2020, 15:19 — REGNUM Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет.
REGNUM вчера в 08:19
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
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В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Спорт

Минспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта

Министерство спорта РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минспорта.
РИА Новости 04:22
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
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Политика

Байден обошел Сандерса на праймериз во Флориде и Иллинойсе

Вероятный кандидат от Демократической партии США в президентской гонке, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.
РБК вчера в 21:33
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Газета.Ru 02:59
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
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Футбол

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Sports.ru 03:59
Политика

МИД: Попытки нарушить стабильность в Крыму заведомо обречены на провал

Резюмируя, официальный представитель МИД заявила, что любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму на этом фоне заведомо обречены на провал.
Российская газета 04:32
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