В МВД уточнили, что подозреваемые вернулись через несколько дней на место преступления и подожгли две машины на территории дилерского центра. Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей.

с чего всё началось

Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении дерзких преступлений задержаны шестеро ранее судимых граждан», — заявила Волк.

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