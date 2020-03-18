В МВД уточнили, что подозреваемые вернулись через несколько дней на место преступления и подожгли две машины на территории дилерского центра. Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей.

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