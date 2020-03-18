Происшествия
RT на русскомВ Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
В МВД уточнили, что подозреваемые вернулись через несколько дней на место преступления и подожгли две машины на территории дилерского центра. Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей.
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Общество
В России скончался писатель Эдуард Лимонов
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Общество
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу
Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений
Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Общество
В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом
Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
282 россиянина вывезены из Ташкента в Москву спецбортом «Аэрофлота»
"Аэрофлот" вывез спецрейсом из Ташкента в Москву в среду 282 россиян, изъявивших желание вернуться в Россию после того, как Узбекистан из-за угрозы распространения коронавируса временно приостановил транспортное сообщение со всеми странами.
Политика
Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Политика
Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения от республиканцев
Американский лидер Дональд Трамп в ходе праймериз в штатах Иллинойс и Флорида набрал достаточное количество голосов делегатов для выдвижения на следующий президентский срок от Республиканской партии США.
Футбол
Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»
Певица Ольга Зарубина упала в обморок после завершения съемок ток-шоу «На самом деле», где она узнала шокирующие новости о своем возлюбленном.
Наука
Под Воронежем нашли огромную «хижину» из костей шерстистого мамонта
Под Воронежем на Костёнковской стоянке учёные обнаружили останки огромного сооружения из костей мамонта, сообщил порта Naked Science со ссылкой на Экстерский университет.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Музыка
Солист группы Rammstein из-за коронавируса отменил концерт в Воронеже
Общество
Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки
В мире за последние сутки у 13 903 человек был выявлен коронавирус. При этом 862 человека скончались.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Политика
Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией
Планируется, что Путин также вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведет встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
Авто
Депутаты в Саратовской области решили приобрести автомобиль в лизинг
Администрация одного из районов Саратовской области планирует купить автомобиль в лизинг.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Политика
Газовый хаб создают США на Украине
О создании на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ) газового хаба для американского СПГ договорились Украина и США, сообщил замглавы министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик.