Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

В Челябинске ФСБ накрыло очередную ячейку террористической организации

КП - Челябинск05:39

«Ни с места! На пол!»: ФСБ задержала девять сторонников террористов в Москве и Челябинске

74.ru05:30

ФСБ задержала участников «Хизб ут-Тахрир», вербовавших мусульман и мигрантов

Интерфакс04:58

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском05:12

ФСБ задержала в Москве и Челябинске подозреваемых в терроризме

РИА Новости05:10

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК05:23

В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семь членов «Хизб ут-Тахрир»

ТАСС04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Авто

ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже

CarsWeek.ru 01 декабря в 23:43
Футбол

Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

Российский полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года "Первый шаг" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ТАСС Спорт 05:06
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
РИА Новости 05:10
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
ТАСС 05:27
Политика

Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.
РБК 02:24
Экономика

Транспортная компания «Монополия» привлекла инвесторов

Петербургская транспортно-экспедиционная компания «Монополия» (ГК «Монополия») привлекла новых инвесторов.
Грузовики и дороги 05:52
Футбол

Колобков о задержаниях фанатов: если они были, то имелись основания

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что если в Петербурге действительно были массовые задержания фанатов, то для этого, вероятно, имелись основания.
РИА Новости 05:33
Гаджеты

Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD

Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
iXBT.com 05:28
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Политика

Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено.
ТАСС 05:52
Политика

Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом

Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Life.ru вчера в 16:56
Музыка

Apple основала собственную музыкальную премию

Реальное время 05:21
Армия и оружие

Скрытная и смертоносная: у американцев не нашлось аналога «Тунгуски»

Российская газета 04:52
Политика

Лавров и Мамедъяров провели встречу в Баку

В Баку прошла двусторонняя встреча в формате один на один между главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Эльмаром Мамедъяровым.
Вестник Кавказа 03:07
Культура

Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

Россия – Культура 03:10
Армия и оружие

Россия поставила в Сербию четыре вертолёта Ми-35М

REGNUM вчера в 09:47
Политика

МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру

Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Newvz.ru 02:52
Политика

Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
ТАСС 05:06
Футбол

Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Спорт-Экспресс 01 декабря в 07:26
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс вчера в 05:21
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери

Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Пятый канал 01 декабря в 23:08
Происшествия

В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала подозреваемого в убийстве гражданки России в испанском населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат (автономное сообщество Каталония).
ТАСС 04:05
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Политика

Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
Известия 05:29
Экономика

Депутаты Севастополя приняли бюджет города

Как отметил докладчик по данному вопросу, директор Департамента финансов Владимир Штоп, проект закона содержит уточнение основных параметров бюджета на 2019-2021 годы, в том числе доходная часть бюджета на 2019 год увеличивается на 781,1 млн. рублей.
НИА-Федерация 04:47
Автоспорт

Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Эхо Москвы 01 декабря в 20:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное