Происшествия
RT на русскомВ Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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