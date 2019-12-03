Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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В Челябинске ФСБ накрыла очередную ячейку террористической организации

КП - Челябинск05:39

«Ни с места! На пол!»: ФСБ задержала девять сторонников террористов в Москве и Челябинске

74.ru05:30

В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семь членов «Хизб ут-Тахрир»

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В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

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Строили «халифат» в Москве и Челябинске

Вести.UZ10:09
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