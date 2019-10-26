Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видео с тренировки перед центральным матчем - столичным дерби с «Локомотивом». Ролик размещен на официальном канале команды на YouTube. Встреча для спартаковцев будет гостевой и состоится на «РЖД-Арене» сегодня в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» показал, как готовится к игре с «Локомотивом»

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