РПЛ
ТК Звезда«Спартак» показал, как готовится к игре с «Локомотивом»
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видео с тренировки перед центральным матчем - столичным дерби с «Локомотивом». Ролик размещен на официальном канале команды на YouTube. Встреча для спартаковцев будет гостевой и состоится на «РЖД-Арене» сегодня в 16:30 по московскому времени.
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В отличие от «Локомотива», у «Спартака» игра пока не поставлена. Прогноз на матч
Bobsoccerвчера в 08:40
Сколько лет без побед? Ответь на 10 вопросов о дерби «Локомотив» — «Спартак»
Sportbox.RUвчера в 04:59
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