Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.

ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах

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