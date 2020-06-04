Общество

Газета.RuГазета.RuЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах

Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
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Электронное голосование по Конституции пройдет в Москве и Нижегородской области

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В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

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ЦИК отказал Петербургу в электронном голосовании из-за недоверия к Горизбиркому

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