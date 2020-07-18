Общество

РБКРБКВ Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом РБК сообщила активистка Анна Щетникова. По словам активистки, 15 задержанных доставили в Тверское ОВД.
Читать в источнике
Комментировать479
с чего всё началось
Полиция задержала людей, вышедших на одиночные пикеты перед зданием Госдумы в Москве, сообщают «МБХ медиа
» и правозащитная организация «Апология протеста».
Ведомости08:05

Подробнее о событии

Задержанных в Москве активистов против поправок в Семейный кодекс отпустили

Коммерсантъ17:38

Задержанных у Госдумы ЛГБТ-активистов отпустили из полиции

Интерфакс16:47

В Москве и Петербурге прошли задержания на пикетах против законопроекта, запрещающего трансгендерным людям вступать в брак

Медиазона07:24

На столичной акции против законопроекта о трансгендерах задержали 24 человека

ЗакC.Ру11:02

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК08:13

У Гостиного двора идут задержания. Пикетчики выступают против запрета вступать в брак трансгендерным людям

Фонтанка.Ру08:05

Силовики задержали свыше 30 активистов выступавшие против поправок в Семейный кодекс об ограничении прав трансгендеров

Эхо Москвы17:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:12, Ашберн
Футбол

ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача

Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Общество

Москвичам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь

Мослента 06:01
25
Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru 13:44
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
57
Футбол

«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news вчера в 04:57
1
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
349
Общество

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

РИА Новости 07:51
146
Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер Nissan Magnite

Автомобиль получил 2-уровневую головную оптику на светодиодах и массивную решетку радиатора в форме 8-угольника.
Evo-rus.com вчера в 06:34
25
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
396
Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
383
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
18
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
506
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv 03:07
834
Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
720
Игры

Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch

Goroday.ru 17:38
6
Политика

Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением

Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
164
Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
3
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
8
Шоу-бизнес

Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья

«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — иронично призналась артистка подписчикам.
StarHit.ru 12:05
2
Политика

Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе, должны достичь соглашения в воскресенье, так как их перенос никому не выгоден.
РИА Новости 18:50
37
Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
317
Авто

Volkswagen может выпустить электрические версии классических моделей

SpeedMe вчера в 09:45
Кино

Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
10
Происшествия

В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников

Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.
Российская газета 07:11
4
Наука

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия 17:42
2
Здоровье

Глава Башкирии утвердил порядок выплат в размере 36 тысяч рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, регулирующее порядок выплат в 2020 году медицинским сотрудникам частных организаций.
МедиаКорСеть вчера в 00:40
26
Общество

WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook

Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
15
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
1,8K
Здоровье

Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
Evo-rus.com 08:16
619
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное