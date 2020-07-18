Общество

РБКРБКВ Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом РБК сообщила активистка Анна Щетникова. По словам активистки, 15 задержанных доставили в Тверское ОВД.
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В Петербурге на пикетах против проекта Мизулиной задержали 11 человек

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Медиазона07:24

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Фонтанка.Ру08:05

У Гостиного двора задерживают противников закона Мизулиной о трансгендерах

ЗакC.Ру07:24

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК08:13

В Москве и Петербурге задержали участников пикетов против поправок, ограничивающих права однополых пар и трансгендеров

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